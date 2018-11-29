Реконструкцию парка «Шелковичный» продлили еще на полгода

После затяжного перерыва в центральном городском парке снова начались строительные работы. Что там сейчас происходит и когда это закончится выясняли журналисты "ТВ плюс".

Многострадальная территория

Напомним, что в первых числах ноября возмущенная общественность начала сбор подписей под требованием обеспечить прозрачность освоения средств подрядной организацией. При отсутствии реакции активисты обещали провести митинг под зданием Донецкой облгосадминистрации, которая через департамент экологии выступает заказчиком проекта.

До пикетов дело не дошло, поскольку с инициативной группой встретился руководитель департамента Сергей Натрус. Он пообещал создать рабочую группу по приемке выполненных работ, включить в нее представителей общественности и открыть для публичного просмотра акты приемки уже выполненных подрядчиком мероприятий.

В середине месяца областные чиновники лично побывали в "Шелковичном" и увиденным остались недовольны.

Примерно в это же время, 12 ноября, подрядная организация снова приступила к работам по обновленной проектной документации. На сегодняшний день рабочие укрепили берега искусственного озера возле летней эстрады и подготовили новые дренажные каналы. Кроме того, по обещанию подрядчиков, в этом году планируется по максимуму выполнить все земляные работы, домонтировать систему освещения и, если позволит погода, высадить предусмотренные проектом зеленые насаждения.

Изначальный просчет

Реализация проекта вызвала много вопросов к его разработчику - коммунальному предприятию "СлавУКС". Ведь именно допущенные проектантами ошибки привели к необходимости переделывать документацию и тратить на это дополнительные средства из горбюджета. Только за экспертизу новой разработки ушло более 30 тыс. грн.

Первый проект содержал столь очевидные "ляпы", что это бросается в глаза даже неспециалисту. К примеру, один из дренажных каналов был запроектирован под уже построенной площадкой для мини-футбола. Для фонарей не была предусмотрена прокладка проводов, а очередность работ перепутана, вследствие чего тротуарную плитку начали класть в самом начале, а не после того, как закончит работать тяжелая техника. В итоге имеем, что имеем - проект затянулся еще на полгода, затраты на него увеличились.

Необъяснимый приоритет

Странно и то, что при всем этом горсовет продолжает заказывать проекты именно КП "СлавУКС". На последней сессии один из депутатов поднял этот вопрос и попросил организовать отчет предприятия о своей работы. Мэр такую встречу пообещал, но, насколько нам известно, она так и не состоялась.

В завершение стоит сказать, что глава облдепартамента экологии ситуацией очень недоволен. Есть риск, что со следующего года он откажется продлевать договор с нынешним подрядчиком. На этом реконструкция парка замрет в том виде, в каком она пребывает сейчас. Остается только надеяться, что этого не произойдет, ведь где-нибудь еще найти для проекта 17 млн грн городу будет непросто.