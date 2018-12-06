Китайцы планируют реконструировать СлавТЭС

Реконструкцией СлавТЭС займется китайская компания Dongfang Electric International Corporation (DEIC). Работы должны быть окончены до сентября 2024 года. Такие выводы можно сделать, ознакомившись с сайтом системы публичных закупок ProZorro.

Предметом закупки в тендере является реконструкция энергоблока №6 с разделением на энергоблоки №6Б и №6А мощностью 330 мВт каждый. Ожидаемая стоимость закупки составляла 21,244 млрд гривен. Но DEIC предложила цену в 19,09 млрд.

Отметим, что в торгах принимала участие еще одна китайская компания - Power Construction Corporation of China (Powerchina). Ее предложение составило 19,615 млрд гривен.

Победившая в тендере DEIC является китайской государственной компанией, включает в себя около 100 предприятий. Специализируется на проектах в области электроэнергетики.

Отметим, что реконструкция 6-го энергоблока ТЭС велась еще в 2015 году. Тогда ее называли «самым масштабным проектом за годы независимости Украины». В итоге планировалось все то же разделение на энергоблоки 6А и 6Б, по 330 МВт каждый. Работать блоки должны были на низкосортном топливе, в том числе содержимом золоотвалов. Прогнозируемая стоимость проекта составляла более 15 млрд гривен. Завершить реконструкцию хотели до конца 2015 года. Оборудование для 6 блока должны были изготовить Харьковские промышленные заводы-гиганты: «Турбоатом» и «Электротяжмаш».

Напомним также, что Славянская ТЭС входит в ПАО «Донбассэнерго». В июле нынешнего года стало известно, что пакет акций ПАО был продан депутату Верховной Рады, краматорчанину Максиму Ефимову. Позже эту информацию подтвердил и сам нардеп. Его структурам продан весь пакет акций, ранее принадлежавший Александру Януковичу и его бизнес-партнеру Игорю Гуменюку - 60,8% акций.