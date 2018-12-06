|6 декабря 2018
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Реконструкцией СлавТЭС займется китайская компания Dongfang Electric International Corporation (DEIC). Работы должны быть окончены до сентября 2024 года. Такие выводы можно сделать, ознакомившись с сайтом системы публичных закупок ProZorro.
Предметом закупки в тендере является реконструкция энергоблока №6 с разделением на энергоблоки №6Б и №6А мощностью 330 мВт каждый. Ожидаемая стоимость закупки составляла 21,244 млрд гривен. Но DEIC предложила цену в 19,09 млрд.
Отметим, что в торгах принимала участие еще одна китайская компания - Power Construction Corporation of China (Powerchina). Ее предложение составило 19,615 млрд гривен.
Победившая в тендере DEIC является китайской государственной компанией, включает в себя около 100 предприятий. Специализируется на проектах в области электроэнергетики.
Отметим, что реконструкция 6-го энергоблока ТЭС велась еще в 2015 году. Тогда ее называли «самым масштабным проектом за годы независимости Украины». В итоге планировалось все то же разделение на энергоблоки 6А и 6Б, по 330 МВт каждый. Работать блоки должны были на низкосортном топливе, в том числе содержимом золоотвалов. Прогнозируемая стоимость проекта составляла более 15 млрд гривен. Завершить реконструкцию хотели до конца 2015 года. Оборудование для 6 блока должны были изготовить Харьковские промышленные заводы-гиганты: «Турбоатом» и «Электротяжмаш».
Напомним также, что Славянская ТЭС входит в ПАО «Донбассэнерго». В июле нынешнего года стало известно, что пакет акций ПАО был продан депутату Верховной Рады, краматорчанину Максиму Ефимову. Позже эту информацию подтвердил и сам нардеп. Его структурам продан весь пакет акций, ранее принадлежавший Александру Януковичу и его бизнес-партнеру Игорю Гуменюку - 60,8% акций.
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• Китайцы планируют реконструировать СлавТЭС
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29 ноября 2018
• Славянцев просят не поддаваться панике и обещают, что население не почувствует изменений
• Две школы Славянска ушли на карантин
• Семейных врачей может на всех не хватить
• Реконструкцию парка «Шелковичный» продлили еще на полгода
• Управителей для многоэтажек выберут в середине декабря
• Остановка «Школьная» теперь с Wi-Fi
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Комментарии к статье «Китайцы планируют реконструировать СлавТЭС»
Реконструкцией СлавТЭС займется китайская компания Dongfang Electric International Corporation (DEIC). Работы должны быть окончены до сентября 2024 года. Такие выводы можно сделать, ознакомившись с сайтом системы публичных закупок ProZorro.