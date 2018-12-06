Борьба за светофор окончилась победой граждан

Ровно 12 месяцев продолжалась борьба активистов за установку светофорного объекта на пересечении улиц Донской и Современной. И несколько дней назад на выезде из мкр-на Химик наконец-то появился регулируемый светофор.

Просьбу к городским властям - обратить внимание на опасный для пешеходов участок ул. Современной, жители мкр-на Химик озвучивали давно. К активной фазе славянцы перешли в ноябре прошлого года, после того, как на этом месте под колесами автомобиля погиб мужчина. Тогда общественники заблокировали дорогу, и власть пошла на диалог.

Активистам сообщили, что светофор здесь появится в рамках областного проекта по капремонту Современной - примерно в апреле 2018-го. До этого времени обеспечивать безопасность пешеходов взялась патрульная полиция. Руководство УЖКХ, в свою очередь, анонсировало разработку общегородской схемы безопасного движения. Схема не готова и по сей день). Но наружное освещение на опасном участке коммунальники обеспечили.

События обострились в середине лета, когда стало понятно, что областные деньги привлечь не удастся. Опасаясь остаться «на бобах», жители Химика объявили о готовности продолжать акции протеста.

В результате в октябре на опасном участке появился светодиодный дорожный знак, в начале ноября рабочие смонтировали опоры для светофора. В последнюю декаду месяца, спустя год после акции по блокированию автодороги, заработал и сам прибор.

Комментируя тему в социальных сетях, многие славянцы просят помнить, что невнимательному пешеходу абсолютную безопасность даже светофор не гарантирует. Но со светофором, безусловно, намного надежней.