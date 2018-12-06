Пляж «У соленых озер» практически готов

Работы по благоустройству пляжа на озере Вейсовом должны завершиться до конца года. Это стало известно во время рабочей поездки мэра Славянска Вадима Ляха на объект реконструкции 5 декабря.

Несмотря на суровые погодные условия, возле озера идет монтаж павильонов. Летом в них разместится администрация пляжа, оздоровительные и торговые объекты. Из 2,8 тыс. кв метров плитки осталось выложить 500 кв м. Укладка начнется, как только температура воздуха поднимется выше 0 градусов.

- К 1 января объект будет сдан, - уверяет прораб подрядной организации Сергей Антошкин. - Из 17 млн грн мы уже освоили 11 млн. К МАФам подведена вода, электроэнергия. Обустроены две автостоянки, подъездные дороги. Скоро приступим к монтажу детских площадок.

По словам прораба, объект оказался несложным. Главная заминка состояла в том, что работы начались с опозданием на месяц. Это произошло из-за финансовых вопросов. Деньги из государственной казны поступили лишь в конце лета. Причем освоить их нужно в текущем году, иначе сумма вновь уйдет в госбюджет.

Городской голова считает, что благоустроенному пляжу понадобится сторож. Эту единицу введут в штатное расписание парка «Шелковичный». Мэр также подчеркнул, что наличие пляжа позитивно отразится на имидже Славянска как города-курорта. При этом посещение коммунального объекта будет бесплатным, как для местных жителей, так и для гостей.