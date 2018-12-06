Пляж «У соленых озер» практически готов

|6 декабря 2018
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Работы по благоустройству пляжа на озере Вейсовом должны завершиться до конца года. Это стало известно во время рабочей поездки мэра Славянска Вадима Ляха на объект реконструкции 5 декабря.
Несмотря на суровые погодные условия, возле озера идет монтаж павильонов. Летом в них разместится администрация пляжа, оздоровительные и торговые объекты. Из 2,8 тыс. кв метров плитки осталось выложить 500 кв м. Укладка начнется, как только температура воздуха поднимется выше 0 градусов.
- К 1 января объект будет сдан, - уверяет прораб подрядной организации Сергей Антошкин. - Из 17 млн грн мы уже освоили 11 млн. К МАФам подведена вода, электроэнергия. Обустроены две автостоянки, подъездные дороги. Скоро приступим к монтажу детских площадок.
По словам прораба, объект оказался несложным. Главная заминка состояла в том, что работы начались с опозданием на месяц. Это произошло из-за финансовых вопросов. Деньги из государственной казны поступили лишь в конце лета. Причем освоить их нужно в текущем году, иначе сумма вновь уйдет в госбюджет.
Городской голова считает, что благоустроенному пляжу понадобится сторож. Эту единицу введут в штатное расписание парка «Шелковичный». Мэр также подчеркнул, что наличие пляжа позитивно отразится на имидже Славянска как города-курорта. При этом посещение коммунального объекта будет бесплатным, как для местных жителей, так и для гостей.
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• Патрульную полицию Славянска и Краматорска снабдили прибором TruCam
• Славянцев просят спасти молодую семью, попавшую в ДТП
• Охраннику турбазы, кинувшему гранату, грозит до 15 лет тюрьмы
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• В Славянске задержали вора-рецидивиста и его «стажера»
5 декабря 2018
• Чемпионат Донецкой области по самбо
• Александр Гвоздик – чемпион мира по боксу
• Андрей Слепушкин выполнил норматив мастера Украины по греко-римской борьбе
• Лолита Волошина и Альбина Гасанова стали бронзовыми призерами Кубка Украины по вольной борьбе
• В отборе на Евро-2020 Украина сыграет с чемпионом континента
3 декабря 2018
• Уважение к старшему поколению – через достойное пенсионное обеспечение
29 ноября 2018
• Славянцев просят не поддаваться панике и обещают, что население не почувствует изменений
• Две школы Славянска ушли на карантин
• Семейных врачей может на всех не хватить
• Реконструкцию парка «Шелковичный» продлили еще на полгода
• Управителей для многоэтажек выберут в середине декабря
• Остановка «Школьная» теперь с Wi-Fi
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• Кто займется оздоровлением славянских детей летом 2019 года
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Комментарии к статье «Пляж «У соленых озер» практически готов»
Работы по благоустройству пляжа на озере Вейсовом должны завершиться до конца года. Это стало известно во время рабочей поездки мэра Славянска Вадима Ляха на объект реконструкции 5 декабря.