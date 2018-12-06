Во дворе опорной школы установят скульптуру неизвестного ученого

Решаем, изменяем, дополняем

Конец бюджетного года в повестке дня просматривался достаточно четко: из 6 вынесенных на рассмотрение проектов 5 содержали поправки к ранее принятым решениям. Очевидно, что срочность проведения сессии была вызвана необходимостью откорректировать действующие программы.

Исключением из этого ряда был вопрос о приобретении квартиры для девушки-сироты на ул. Маршала Василевского. Его депутаты приняли большинством голосов. Напомним, что цена жилья снизилась с 14 тыс. до 12,5 тыс. долларов.

Коммунальные перераспределения

Два последующих проекта касались КП "Водопонижения". Один предусматривал изменения в перечень приобретаемой по лизингу техники: вместо 7 единиц закупят 8. Сумма договора при этом осталась прежней. Как пояснил мэр, эффект достигнут за счет замены одной из грузовых машин на менее мощную.

Второй проект предлагал утвердить график финансовой помощи "Водопонижению" для выполнения договорных обязательств. На 2018 год для выплат банку заложено 6,4 млн грн. Всего до конца октября 2023 года нужно будет заплатить 21,3 млн грн.

Блок коммунальных вопросов закрыл начальник УЖКХ Владимир Башкаев, ратовавший за перераспределение (20 тыс. грн на корректировку проектно-сметной документации по капремонту улицы Ярмарочной и въезда на ж.-д. станцию "Славкурорт".

Не использованные на текущий ремонт дорог 195,6 тыс. грн чиновник предложил переадресовать КП "Славгорводоканал" для закупки труб и арматуры. Изменения депутаты поддержали.

Не закончим, хоть начнем

Такую формулу Вадим Лях применил к проекту по капитальному ремонту здания детсада № 25. По его словам, на днях стало известно о выделении на этот проект дополнительной суммы. Освоить ее город технически не успеет, однако "зацепиться" за нее можно попробовать. Для этого нужно провести тендер, объявить победителя и успеть потратить хоть часть денег. Тогда проект перейдет в разряд незавершенного, что избавит его от прохождения еще одного конкурса в следующем году.

Другие дополнения по системе образования относились к казначейской службе гороо, которой для перехода на электронный документооборот необходима техника. А ООШ №13 для завершения реконструкции нужны элементы благоустройства. Сомнений в том, что после зимних каникул там начнутся занятия, у городского руководства, похоже, не осталась. Но возникла еще одна интрига. Как сообщил мэр, во время очередной ревизии объекта появилась идея установить посреди школьного двора статую какого-нибудь известного ученого. Объект, как оказалось, школа уже выбрала, и над эскизом монумента работают художники. Кого именно будет изображать скульптура, пока держат в тайне. Известна лишь стоимость проекта - 200 тыс. грн.