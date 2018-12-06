Благоустройство и модернизация

В городской больнице №1 (на фото) начались работы по тепломодернизации. Об этом рассказал городской голова Вадим Лях на пресс-конференции 4 декабря. В лечебном учреждении заменят окна и утеплят фасад.

До конца года должно появиться внутриквартальное освещение в мкр-не Химик, на бул. Пушкина, на ул. Свободы и в мкр-не Артема. Всего на год было написано 7 проектов установки освещения. По словам мэра, местные власти исходили из минимизации расходов. Проекты писали под те кварталы, где имелись точки опоры и т. д. В следующем году установка внутриквартального освещения в городе будет продолжена.

Также среди хороших новостей - установка в следующем году еще трех светофорных объектов. Они должны разместиться возле АЗС на ул. Ярослава Мудрого и на ул. Васильевской. Стоимость каждого объекта варьируется от 350 о 500 тыс. грн.