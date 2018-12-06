В Славянске официально открылся ЦПАУ

На нее приехали представители ПРООН и руководство области. Высокие гости отметили, что сотрудничество международных организаций и обладминистрации позволило реализовать проект в сжатые сроки. В рамках мероприятия прозвучала информация о том, что с декабря ЕС начинает в восточно-украинских регионах новый проект стоимостью 50 млн евро.

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В настоящее время ЦПАУ Славянска предоставляет уже более 200 видов админуслуг. За время работы в тестовом режиме, с 1 ноября 2018 года, в центре обслужили более 2,5 тыс. клиентов. По словам городского руководства, с середины января Центр начнет оказывать услуги по оформлению загран- и ID-паспортов.