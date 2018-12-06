 

facebook twitter google+

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска



Loading...

Фотофакт

Мелочь, а приятно

В Славянске официально открылся ЦПАУ

Павел Коротенко
6 декабря 2018 Просмотров: 25 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Торжественная церемония открытия Центра предоставления административных услуг состоялась 5 декабря. 

На нее приехали представители ПРООН и руководство области. Высокие гости отметили, что сотрудничество международных организаций и обладминистрации позволило реализовать проект в сжатые сроки. В рамках мероприятия прозвучала информация о том, что с декабря ЕС начинает в восточно-украинских регионах новый проект стоимостью 50 млн евро.

НАША СПРАВКА

В настоящее время ЦПАУ Славянска предоставляет уже более 200 видов админуслуг. За время работы в тестовом режиме, с 1 ноября 2018 года, в центре обслужили более 2,5 тыс. клиентов. По словам городского руководства, с середины января Центр начнет оказывать услуги по оформлению загран- и ID-паспортов. 

Оставить комментарий: 0 шт. 

Последние новости

6 декабря 2018

В Славянске официально открылся ЦПАУ

Десять дней военного положения: полет нормальный

Петр Дудник - лауреат волонтерской премии

Армия и волонтеры - две половинки одной победы

Странности школьного карантина-2018

Благоустройство и модернизация

Во дворе опорной школы установят скульптуру неизвестного ученого

В Славянском районе стало на 8 заказников больше

Пляж «У соленых озер» практически готов

Борьба за светофор окончилась победой граждан

Китайцы планируют реконструировать СлавТЭС

«Дорога к храму»

Патрульную полицию Славянска и Краматорска снабдили прибором TruCam

Славянцев просят спасти молодую семью, попавшую в ДТП

Охраннику турбазы, кинувшему гранату, грозит до 15 лет тюрьмы

В Маяках задержали осквернителей могил

В Славянске задержали вора-рецидивиста и его «стажера»

5 декабря 2018

Чемпионат Донецкой области по самбо

Александр Гвоздик – чемпион мира по боксу

Андрей Слепушкин выполнил норматив мастера Украины по греко-римской борьбе

Лолита Волошина и Альбина Гасанова стали бронзовыми призерами Кубка Украины по вольной борьбе

В отборе на Евро-2020 Украина сыграет с чемпионом континента

3 декабря 2018

Уважение к старшему поколению – через достойное пенсионное обеспечение

29 ноября 2018

Славянцев просят не поддаваться панике и обещают, что население не почувствует изменений

Две школы Славянска ушли на карантин

Семейных врачей может на всех не хватить

Реконструкцию парка «Шелковичный» продлили еще на полгода

Управителей для многоэтажек выберут в середине декабря

Остановка «Школьная» теперь с Wi-Fi

Для сироты подобрали еще одну квартиру

Кто займется оздоровлением славянских детей летом 2019 года

Также в разделе

Благоустройство и модернизация

— 6 декабря 2018 —

В городской больнице №1 (на фото) начались работы по тепломодернизации. Об этом рассказал городской голова Вадим Лях на пресс-конференции 4 декабря. В лечебном учреждении заменят окна и утеплят фасад.

Читать далее ⇒

Во дворе опорной школы установят скульптуру неизвестного ученого

— 6 декабря 2018 —

В Славянске 30 ноября состоялась внеочередная сессия горсовета. Много внимания на ней уделили сфере образования.

Читать далее ⇒

Пляж «У соленых озер» практически готов

— 6 декабря 2018 —

Работы по благоустройству пляжа на озере Вейсовом должны завершиться до конца года. Это стало известно во время рабочей поездки мэра Славянска Вадима Ляха на объект реконструкции 5 декабря.

Читать далее ⇒

Борьба за светофор окончилась победой граждан

— 6 декабря 2018 —

Ровно 12 месяцев продолжалась борьба активистов за установку светофорного объекта на пересечении улиц Донской и Современной. И несколько дней назад на выезде из мкр-на Химик наконец-то появился регулируемый светофор.

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Комментарии к статье «В Славянске официально открылся ЦПАУ»

Торжественная церемония открытия Центра предоставления административных услуг состоялась 5 декабря. 

Для добавления комментария необходимо авторизироваться, используя:

Общество

Десять дней военного положения: полет нормальный

Петр Дудник - лауреат волонтерской премии

Армия и волонтеры - две половинки одной победы

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Славянцев просят спасти молодую семью, попавшую в ДТП

Охраннику турбазы, кинувшему гранату, грозит до 15 лет тюрьмы

В Маяках задержали осквернителей могил

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

Для сироты подобрали еще одну квартиру

«Донрыбкомбинат» задолжал работникам более миллиона гривен зарплаты

Как получить субсидию семьям, члены которых работают за границей

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

«Дорога к храму»

Выход на бис

Вначале было слово

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Чемпионат Донецкой области по самбо

Александр Гвоздик – чемпион мира по боксу

Андрей Слепушкин выполнил норматив мастера Украины по греко-римской борьбе

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

6 декабря 2018

В Славянске официально открылся ЦПАУ

Десять дней военного положения: полет нормальный

Петр Дудник - лауреат волонтерской премии

Армия и волонтеры - две половинки одной победы

Странности школьного карантина-2018

Благоустройство и модернизация

Во дворе опорной школы установят скульптуру неизвестного ученого

В Славянском районе стало на 8 заказников больше

Пляж «У соленых озер» практически готов

Борьба за светофор окончилась победой граждан

Китайцы планируют реконструировать СлавТЭС

«Дорога к храму»

Патрульную полицию Славянска и Краматорска снабдили прибором TruCam

Славянцев просят спасти молодую семью, попавшую в ДТП

Охраннику турбазы, кинувшему гранату, грозит до 15 лет тюрьмы

В Маяках задержали осквернителей могил

В Славянске задержали вора-рецидивиста и его «стажера»

5 декабря 2018

Чемпионат Донецкой области по самбо

Александр Гвоздик – чемпион мира по боксу

Андрей Слепушкин выполнил норматив мастера Украины по греко-римской борьбе

Лолита Волошина и Альбина Гасанова стали бронзовыми призерами Кубка Украины по вольной борьбе

В отборе на Евро-2020 Украина сыграет с чемпионом континента

3 декабря 2018

Уважение к старшему поколению – через достойное пенсионное обеспечение

29 ноября 2018

Славянцев просят не поддаваться панике и обещают, что население не почувствует изменений

Две школы Славянска ушли на карантин

Семейных врачей может на всех не хватить

Реконструкцию парка «Шелковичный» продлили еще на полгода

Управителей для многоэтажек выберут в середине декабря

Остановка «Школьная» теперь с Wi-Fi

Для сироты подобрали еще одну квартиру

Кто займется оздоровлением славянских детей летом 2019 года

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Loading...
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top