Задачи на год

Приоритетом работы местной власти в наступившем году станет ремонт школ и больниц, новые дороги и тротуары. Об этом на пресс-конференции 15 января заявил городской голова Вадим Лях.

Первой дорогой, с которой начнется капитальный ремонт, будет бульвар Героев Крут. Сначала сделают ту часть мостовой, которая ведет вверх, спуск отремонтируют во вторую очередь. Также ремонтные работы проведут на ул. Льва Толстого.

Реконструкция ждет и остановочные пункты. Их планируется делать по типу остановки «Школьная» в мкр-не Артема. Мэр признает, что это - не самый современный вариант. Зато он легко поддается ремонту и достаточно стойкий. Одна остановка обойдется бюджету в 95 тыс. грн. К этой сумме следует добавить средства на доставку, установку и демонтаж старой конструкции.

В первую очередь, власти обещают заменить остановки в мкр-не Артема. Кроме того, 20 остановочных пунктов войдут в проект по реконструкции троллейбусного маршрута №5 и закупке новых троллейбусов.