Что протекает в ЦПАУ

— 7 февраля 2019 —

Несмотря на то, что открытие ООШ №13 остается пока лишь в планах, рано или поздно в отремонтированном здании все же возобновиться учебный процесс. По словам городского головы Славянска Вадима Ляха, опорная школа прогнозируемо оттянет на себя основную массу детского населения. По крайней мере, проживающего в близлежащих микрорайонах.

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