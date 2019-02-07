ООШ №13: названа новая дата открытия - очень предположительная

Открытие опорной школы в Славянске, проанонсированное на начало второго учебного полугодия, вновь отложили. Несмотря на то, что строительные работы в здании завершены, дети после каникул вернулись в ООШ №17, где занимаются во вторую смену.

Очередной причиной задержки стало отсутствие мебели. Тендер на ее закупку состоялся 26 декабря. Но его результаты были неутешительными. На торги, по словам городского головы Вадима Ляха, заявился один участник, поэтому их признали недействительными.

Следующий тендер объявлен на 21 января. Даже если он пройдет успешно, мебель школа получит, в лучшем случае, в конце февраля.

Тендер, который играет областной департамент образования, подразумевает закупку мебели для трех школ: славянской, краматорской и красногоровской. В Славянск должно поступить 33 комплекта на 3,2 млн грн.