Вопрос со светофорами в Славянске решился на уровне Кабмина

|24 января 2019
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На ближайшую сессию Славянского горсовета готовится проект решения и приеме в коммунальную собственность светофорных объектов, расположенных на территории города. Чтобы достичь этого результата, местным чиновникам пришлось обращаться к высшему органу исполнительной власти.
Постоянные читатели "ТВ плюс" помнят, что за последние года тема светофоров не раз приобретала общественный резонанс. В одних случаях жители просили починить сломавшийся прибор, в других требовали установить его на особо аварийных участках дороги. Среди свежих примеров - перекресток улиц Батюка и Вольной или выезд из мкр-на Химик. В последнем случае горожане в рамках общественной акции даже перекрывали дорогу.
Решались проблемы очень долго. Руководство города ссылалось на то, что светофорными объектами не распоряжается, ибо те подведомственны министерству внутренних дел. Балансодержателем является одна из структурных единиц МВД - дочернее предприятие "Донбасс-Информ-Ресурсы". Это же предприятие выполняет и все работы: обслуживающие, монтажные, ремонтные. Представители структуры, в свою очередь, объясняли проволочки режимом собственной юридической ликвидации.
Перспектива выйти из тупика появилась после обращения горсовета к премьер-министру Украины. Ходатайство достигло адресата, и 5 декабря 2018 года появилось постановление КМУ о передаче из государственной в коммунальную собственность территориальной громады Славянска "отдельного индивидуально определенного имущества".
Перечень подлежащих передаче светофорных объектов насчитывает 13 пунктов. Общая балансовая стоимость имущества - 79,2 тыс. грн.
Позитивный аспект ситуации в том, что после принятия светофоров в коммунальную собственность город сможет напрямую обеспечивать их бесперебойную работу. Ответственные чиновники смогут реально повысить уровень безопасности на автодорогах. Нерадивые - лишатся оправдания своему бездействию. Населению и то, и другое пойдет только на пользу.
С практической точки зрения руководству города придется определяться - кому "поручить" светофоры. На сегодняшний день известно, что принимаемое у государства имущество решено поставить на баланс КП "Водопонижение". Начальник УЖКХ Владимир Башкаев объясняет логику такого выбора тем, что данное предприятие занимается содержанием и обслуживанием всех элементов дорожной инфраструктуры. К ней же относятся и светофорные объекты.
Однако, детальнее, как мы поняли, тема не прорабатывалась. Есть ли на предприятии лицензированные специалисты-"светофорщики", имеется ли у него специализированное оборудование для такого вида работ? И, главное - откуда возьмутся деньги на содержание, а по потребности, и ремонт нового балансового имущества - ответов на эти вопросы пока нет.
Надеемся, что они найдутся у города достаточно оперативно, чтобы тема светофоров перестала с надоедливой регулярностью становиться поводом для общественных возмущений.
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Комментарии к статье «Вопрос со светофорами в Славянске решился на уровне Кабмина»
На ближайшую сессию Славянского горсовета готовится проект решения и приеме в коммунальную собственность светофорных объектов, расположенных на территории города. Чтобы достичь этого результата, местным чиновникам пришлось обращаться к высшему органу исполнительной власти.