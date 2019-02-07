Как в исполкоме обсуждали проблему бездомных животных

|24 января 2019
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После резонансной находки на частном подворье 18 трупов собак, в исполкоме впервые состоялось заседание профильной рабочей группы, созданной распоряжением мэра в августе прошлого года. Странность в том, что документ предписывал органу собираться не реже одного раза в месяц.
Заседание началось с доклада начальника УЖКХ Владимир Башкаева. По его словам, за полгода в управление поступило 50 жалоб на агрессивное поведение бездомных животных. Ситуация, по оценке чиновника, ухудшается. Проводимая городом стерилизация животных нужного эффекта не дает.
Начальнику УЖКХ оппонировала председатель общественной зоозащитной организации "Верность" Анна Абрамова. Она огласила данные службы санитарного контроля, которые свидетельствуют об обратной динамике.
Третью цифру по теме предоставила главный эколог Лариса Соловей. По ее сообщению, в минувшем году в травмпункты Славянска обратились 348 пострадавших от животных человек. Правда, сколько животных были домашними, статистика умалчивает.
Жонглирование цифрами вывело в сухом остатке печальную реальность. Мониторингом популяции животных в городе никто не занимается. Специалистов по отлову и стерилизации бездомных четвероногих в коммунальных предприятиях нет. Необходимое для этой работы оборудование и помещение в Славянске тоже отсутствуют. По факту используется только схема договоров с иногородними частниками, которые из-за дальности расстояния не могут оперативно реагировать на вызовы.
Потребность в собственной структуре подтвердили все участники заседания. Однако попытка более детально обрисовать ее юридические и экономические контуры погрязла в дискуссии о том кто должен быть учредителем приюта - общественность или горсовет.
Много времени заняло обсуждении вариантов размещения гипотетического приюта для стерилизации бродячих животных. Упоминались, в частности, теплицы РЛП "Славянский курорт", часть территории гидрогеологической станции, бесхозная котельная на Славкурорте и ведомственный объект МВД, расположенный по адресу ул. Я. Мудрого.
Предложению создать структуру при КАТП воспротивился его директор Константин Водопьянов. Он заявил, что ни в уставе, ни в штатном расписании предприятия такой вид деятельности не предусмотрен.
В итоге, к следующему заседанию отделу коммунальной собственности поручили составить список объектов, которые можно было бы использовать для стерилизации и содержания бродячих животных. Поскольку помещение должно отвечать множеству требований, список, по мнению некоторых членов рабочей группы, может оказаться пустым.
Измотавшись в полуторачасовой полемике, ко второму пункту повестки дня участники заседания приступили слегка "на взводе". Речь шла о 100 тыс. грн, предусмотренных в местном бюджете на программу регулирования численности бездомных животных в 2019 году. Хотя вопрос стоял лишь в том, какую часть потратить на весеннюю кампанию по стерилизации и сколько оставить на осень, принятие решения застопорилось. Представители зоозащитных организаций потребовали увеличить сумму в разы, а депутат Дмитрий Кочуков воздержался от голосования, так как стратегических задач программа не решает.
В конечном итоге, после очередного всплеска эмоций, деньги все же разделили в пропорции 60/40. Дополнением к этому пункту можно считать ходатайство рабочей группы перед горсоветом о прекращении договорного сотрудничества с харьковским предприятием и переориентации на услуги специалиста из Святогорска.
Для обсуждения третьего вопроса - о правилах содержания горожанами домашних животных - у собравшихся не осталось ни сил, ни времени. Поэтому разработанный УЖКХ проект документа членам рабочей группы просто раздали для ознакомления, попросив подготовить замечания и предложения к следующему заседанию. Оно должно состояться в конце февраля.
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Комментарии к статье «Как в исполкоме обсуждали проблему бездомных животных»
После резонансной находки на частном подворье 18 трупов собак, в исполкоме впервые состоялось заседание профильной рабочей группы, созданной распоряжением мэра в августе прошлого года. Странность в том, что документ предписывал органу собираться не реже одного раза в месяц.