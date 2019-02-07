«Романтика» в опасности

Еще один суд состоится в отношении детско-юношеского клуба «Романтика». И здесь борьба идет за помещение.

Клуб располагается во встроенном помещении жилого дома на ул. Генерала Батюка,10 и является частью Центра детского и юношеского творчества.

Пятиэтажный дом принадлежит ЖСК «Горизонт». В 2016 году кооператив посчитал, что комнаты, где работает «Романтика», являются его собственностью. В итоге детей перестали пускать на занятия в кружки и секции. На тот момент в «Романтике» работало 10 кружков, в которых занимались более 200 юных жителей мкр-нов Артема и Лесной

В свою очередь, горсовет принял решение, что встроенное помещение переходит в коммунальную собственность города. ЖСК с такой постановкой вопроса не согласился и подал иск в хозяйственный областной суд.

И суд первой инстанции, и апелляцию «Горизонт» проиграл. Суды поддержали позицию местных властей. Но кассационный суд это решение отменил и направил дело на новое рассмотрение - вновь в хозяйственный суд Донецкой области.

На пресс-конференции 29 января городской голова Вадим Лях сообщил, что город готов к борьбе и будет отстаивать свою позицию. Мэр уверен в позитивном решении.

- Но, как бы ни сложились обстоятельства. дети на улице не останутся. мы найдем для них другое помещение, - заверил градоначальник.