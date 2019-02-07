Конфликт вокруг «Грации»: часть вторая

|31 января 2019
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Конфликтная ситуация с танцевальным центром «Грация» и спортивным клубом «Триада», разгоревшаяся в Славянске в прошлом году? вновь вышла в топ местных новостей. Этому послужил пост руководителя «Грации» Алексея Овчинникова в соцсетях.
В своем видеообращении он заявил, что славянская прокуратура обратилась в хозяйственный суд Донецкой области с иском о расторжении договора аренды помещения в бывшем кинотеатре «Мрія». При этом дело, по словам Алексея Овчинникова, предлагают рассматривать без присутствия сторон.
Руководитель «Грации» считает, что кто-то намерено пытается выжить танцевальный центр из занимаемого помещения.
В свою очередь, руководитель «Триады» Андрей Безуглый не понимает, почему Овчинников боится суда, если считает себя правым. По мнению Безуглого, нечестно оказывать давление на прокуратуру, используя родителей воспитанников. Так, по его словам, поступает президент «Грации».
Напомним, что в марте прошлого года, в городской совет и прокуратуру обратился руководитель «Триады» Андрей Безуглый с заявлением, что его выселяют из «Мрії», хотя он исправно платит аренду. Это заявление катализировало проверки. Была создана специальная комиссия. В итоге оказалось, что в помещении была проведена перепланировка. А «Триада» и вовсе находится там на основании субаренды, что в данном случае запрещено законодательством.
Отметим, что на сегодняшний день здание бывшего кинотеатра находится в коммунальной собственности города. В ноябре 2013 года танцевально-спортивный клуб «Грация» получил в этом помещении в аренду на 49 лет 657,5 кв м. Причем в связи с целевым назначением ставка арендной платы применялась минимальная - 5%. В итоге за свою территорию «Грация» платит городу чуть более 1 тыс. грн в месяц.
Поскольку в минувшем году примирить стороны не удалось, горсовет направил обращение в прокуратуру с целью провести проверку. Теперь дело дошло до суда.
- Некорректно говорить об «отжиме», - объяснил свою позицию городской голова Вадим Лях. Если бы сами руководители клубов не вынесли историю в публичную плоскость, ничего бы не произошло. Ни горсовет, ни прокуратура не ходил туда с проверками, пока этого не захотели сами заинтересованные стороны. Но и заявлять, что танцевальный центр должен иметь преференции, потому что работает с детьми, неправильно. «Грация» - не социальный проект, не волонтерство. Это пусть социальный, но бизнес. Как аптека. Поэтому так его и следует рассматривать.
По словам мэра, он не поменял свою позицию с прошлого года. Если суд примет решение расторгнуть договор аренды, помещение будет передано на баланс Центра культуры и окружающей среды. После этого город планирует сдавать его спортивным и танцевальным секциям на равноправной основе. Однако в этом случае в сторону увеличения будет пересмотрена и арендная плата.
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Конфликтная ситуация с танцевальным центром «Грация» и спортивным клубом «Триада», разгоревшаяся в Славянске в прошлом году? вновь вышла в топ местных новостей. Этому послужил пост руководителя «Грации» Алексея Овчинникова в соцсетях.