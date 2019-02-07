Какие дороги и тротуары будут «латать» в 2019 году

На ближайшей сессии Славянского горсовета, 20 февраля, депутатам предложат утвердить перечень дорог и тротуаров, подлежащих ремонту в текущем году. Предлагаем читателям ознакомится с этим списком.

Речь идет не о капитальном, а о текущем ремонте инфраструктурных объектов. Финансирование работ будет осуществляться из общего фонда местного бюджета в рамках долгосрочной городской программы развития дорожного движения на 2017-2021 гг.

Общая сумма средств на 2019-й составляет почти 5 млн грн. Самыми затратными станут работы по текущему ремонту автодорог на улицах Свободы и Голубовской. На каждую из них выделят по 600 тыс. грн. Хотя, судя по петиции, которую подали жители Голубовской, ямочным ремонтом здесь обойтись нельзя.

По 500 тыс. грн. пойдет на ремонт дорог на улицах Аэродромной и Литературной. 400 тыс. грн предполагается выделить на улицу Батюка и 300 тыс. грн на ул. Учительскую.

Еще 2 млн грн город затратит в этом году на текущий ремонт тротуаров на улицах Васильевской, Банковской, Университетской и Центральной (в р-не дома № 43). Как видим, тротуары будут ремонтировать лишь в центральной части города. Периферийные районы в списке не фигурируют.

Отметим, что приведенный список, конечно, не отражает всего объема запланированных работ. Ведь на некоторых автодорогах будет выполняться капитальный ремонт. Их перечень сейчас формируется - исходя из наличия собственных средств и перспектив финансирования по государственным и областным программам. В этой связи стоит основное внимание ремонтников будет сосредоточено на дорогах, расположенных в отдалении от центра Славянска.