Славянцы сделали подарок краеведческому музею

|7 февраля 2019
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Над крыльцом городского краеведческого музея появился новый архитектурный элемент - кованый навес. Такой подарок учреждению сделали предприниматели Славянска.
Как рассказала директор музея Лилия Зандер, с предложением изготовить и установить конструкцию предприятие LOKA LTD обратилось само. Критичный читатель, возможно, усмотрит в публикации коммерческую рекламу, но это не совсем так. Скорее, речь идет о социальной ответственности бизнеса. Сейчас о ней говорят преимущественно с пафосом, а сотню лет назад она была делом почетным, но обычным.
Конечно, на своих изделиях изготовитель ставит клеймо, и это является рекламой. Но рекламируется здесь не столько бизнес, сколько поступок. Впрочем, если это привлечет к нему новые заказы - прекрасно, ведь процветающие меценаты Славянску не помешают.
Напомним, что такой пример не единичен. Осенью прошлого года предприниматель Сергей Сметанкин профинансировал мощение тротуарной плиткой площадки перед входом в музей.
Отметим также, что обновленные элементы теперь диссонируют с внешним видом ветшающего фасада. Сгладить контраст должна программа развития культуры на 2019 год, которую депутаты будут утверждать в конце февраля. На ремонт фасада в ней заложено 150 тыс. грн. В прошлом году за средства местного бюджета в музее заменили старые окна и модернизировали охранную сигнализацию.
Второй год подряд краеведческому музею выделяются деньги на землеустроительную документацию для оформления права постоянного пользования на земельные участки, где расположены объекты культурно-исторического наследия. В прошлом году занимались зданием АО "Дзевульский & Лянге", в этом - «Виллой «Мария». Проще говоря, балансодержателем зданий после оформления бумаг будет музей. Хотя практической пользы от этого он не получит, ведь оба объекта, как известно, находятся в долгосрочной аренде.
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Над крыльцом городского краеведческого музея появился новый архитектурный элемент - кованый навес. Такой подарок учреждению сделали предприниматели Славянска.