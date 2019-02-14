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Фотофакт

Опознанный летающий объект

На фасаде старого ЗАГСа уничтожены декоративные элементы

Павел Коротенко
14 февраля 2019 Просмотров: 94 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

В середине декабря на сайте горсовета появилась петиция, автор который просил местную власть сохранить элементы декора на здании будущего "Прозрачного социального офиса". Как показали последние события, к петиции чиновники не прислушались.

Напомним, что в прошлом году в Славянске начал реализовываться проект по реконструкции здания, расположенного на пересечении улиц Васильевской и Ярмарочной. Горожанам оно больше известно как старый ЗАГС или телеканал "ТОР". Его индивидуальность до недавнего времени во многом определяло декоративное изображение на фасаде. Несколько дней назад этот узнаваемый элемент пропал, его сбили работники подрядной организации. 

Вряд ли стоит корить за это строителей, ведь они всего лишь выполняли предписания проектной документации. Виновны, скорее, те чиновники, которые составляли техническое задание для разработчиков проекта. Задача сохранить декоративный элемент в нем, очевидно, не обговаривалась.

Сейчас, когда ситуация попала в поле зрения прессы и общественности, появились оправдания. Мол, изображение уже и так было обезображено кронштейнами, вбитыми в стену прежним пользователем здания для монтажа кондиционеров. Можно сказать больше - художественная ценность арт-объекта официально не подтверждена. То есть оно - не важнее любительского граффити на заборе. 

Другое дело, что это украшение выгодно выделяло здание из окружающих строений. Теперь такой индивидуальной "фишки" у дома нет. Примечательно, что, высказывая просьбу сберечь на фасаде декор, автор петиции просил отнестись к вопросу "не формально и не тупо". Получилось, увы, формально.

Отметим, что здание носило еще один отличительный элемент - мемориальную доску, посвященную смертельно раненому здесь директору ИРТК "ТОР" Игорю Александрову. Она висела у входных дверей. Сейчас ее сняли. Как заверили журналистов "ТВ плюс" в исполкоме, на время выполнения работ доску поместили на хранение и после реализации проекта реконструкции ее вернут на прежнее место. Жаль, что с изображением на фасаде сделать это уже невозможно.

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Комментарии к статье «На фасаде старого ЗАГСа уничтожены декоративные элементы»

В середине декабря на сайте горсовета появилась петиция, автор который просил местную власть сохранить элементы декора на здании будущего "Прозрачного социального офиса". Как показали последние события, к петиции чиновники не прислушались.

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