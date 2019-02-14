Какие памятники архитектуры Славянска паспортизируют в первую очередь

|14 февраля 2019
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В Славянске насчитывается 28 памяток архитектуры общегосударственного и местного значения. Однако в государственный реестр их внести пока не могут. С чем это связано, журналисты "ТВ плюс" выясняли в отделе культуры.
Имеющаяся в распоряжении отдела документация разрабатывалась еще в советскую эпоху и нынешним нормам паспортизации уже не отвечает. Особенно наглядным это стало в 2014 году, когда начал формироваться государственный реестр памятных объектов.
Новые правила требуют расширенного перечня документов для паспортизации и, кроме того, разрешают выполнять эту работу только специализированным организациям. По словам начальника отдела культуры Марины Олейник, Славянск планирует сотрудничать с Донбасской национальной академией строительства и архитектуры, которая расположена в Краматорске.
Начать процесс паспортизации решили с 4-х самых "кричащих" объектов: хирургического отделения городской клинической больницы, здания купеческого собрания (ДК им. Ленина), часовни семьи Залесских и конторы АО "Дзевульский & Лянге". Список обусловлен стоимостью услуги. Например, паспорт для часовни обойдется в 24,5 тыс. грн, а цена пакета документов для АО "Дзевульский & Лянге" составляет 60,8 тыс. грн.
Всего в программу развития культуры на 2019 год на паспортизацию памятников архитектуры заложено 300 тыс. грн. Однако гарантии, что средства в местном бюджете найдутся в полном объеме, нет. Поэтому на сегодняшний день, с большей или меньшей степенью вероятности, можно прогнозировать паспортизацию лишь 4-х вышеозначенных объектов. Внести в список «Виллу «Мария» нельзя, поскольку здание пребывает в пользовании арендатора. То есть финансироваться за бюджетные деньги не может.
Нужно отметить, что около года назад решение о передаче в аренду принималось и в отношении конторы АО "Дзевульский & Лянге". Однако договор с ОО "Развитие инициатив" так и остался неподписанным, потому что не была готова землеустроительная документация. Ее, кстати, должны утвердить на ближайшей сессии. Добавим, что в программе развития культуры предусмотрены также деньги на изготовление проекта реконструкции здания. Если аренду оформят, казенные деньги будет использовать нельзя. Следовательно, будущим арендаторам вряд ли выгодно форсировать процесс получения права пользования.
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Комментарии к статье «Какие памятники архитектуры Славянска паспортизируют в первую очередь»
В Славянске насчитывается 28 памяток архитектуры общегосударственного и местного значения. Однако в государственный реестр их внести пока не могут. С чем это связано, журналисты "ТВ плюс" выясняли в отделе культуры.