Что планируется сделать в парке «Шелковичный» в этом году

|21 февраля 2019
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В Славянске разработана краткосрочная программа развития центрального городского парка на 2019 год. Финансироваться она будет из местного бюджета.
Смета мероприятий составляет немногим более 3,5 млн грн. Почти треть этих денег пойдет на заработную плату сотрудников и соответственные начисления на нее. По 52 тыс. грн будет истрачено на оплату электроэнергии и услугу водоснабжения. На содержание обслуживание территории предприятию дадут 30 тыс. грн.
Еще 650 тыс. грн предполагается потратить на капитальный ремонт «Читального павильона», расположенного возле летнего кинотеатра (на фото). 250 тыс. грн. предусмотрено для монтажа в этом помещении аттракциона «Автотрек». По словам директора парка Олега Заикина, оборудование для этого аттракциона давно имеется в наличии (хранится на складе КП «СлавУКС»), но пустить его в эксплуатацию мешали юридические нюансы. Сейчас, вроде бы, эти вопросы удалось урегулировать.
В программу заложены 33,8 тыс. грн на обследование технического состояния фундамента и опор колеса обозрения. Напомним, что проектно-сметная документация на его ремонт была готова 2 года назад, однако до реализации проекта дело так и не дошло.
В этом году планируется разработать проект реконструкции летнего кинотеатра, на это потратят 200 тыс. грн. Также программа предусматривает проектирование капитального ремонта кровли и фасада сооружения, в котором располагается администрация предприятия. Стоимость работ – 80 тыс. грн. Кроме этого, отдельным пунктом указан капремонт расположенного рядом с «конторой» кирпичного сооружения - для обустройства в нем раздевалок. Вместе с изготовлением проектно-сметной документации это обойдется в 300 тыс. грн.
Еще 250 тыс. грн пойдет на приобретение и монтаж ограждения вокруг комплексной спортплощадки. Как заверил Олег Заикин, доступность объекта для всех желающих при этом сохранится. Рядом с площадкой в этом году предполагается также построить скейтодром. На закупку и монтаж модулей для него программа предусматривает 550 тыс. грн.
Напомним, что начиная с прошлого года, в парке «Шелковичный» реализуется областной проект реконструкции. Сроки и качество его выполнения вызвали немало критики горожан. Но повлиять на ситуацию местные власти не смогли, сославшись на то, что проект курирует областной департамент экологии и природных ресурсов. После очередного срыва сроков реализацию проекта продлили на полгода. В этом году к работам подрядная организация еще не приступала. Из неофициальных источников известно, что документы на выделение денег для продолжения проекта в настоящее время ждут визирования главой Донецкой облгосадминистрации.
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Комментарии к статье «Что планируется сделать в парке «Шелковичный» в этом году»
В Славянске разработана краткосрочная программа развития центрального городского парка на 2019 год. Финансироваться она будет из местного бюджета.