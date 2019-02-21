Полиция и город создадут коалицию против «черных лесорубов»

На очередной, 60-й сессии Славянского городского совета, состоявшейся 20 февраля, присутствовали 26 депутатов из 36-ти. В повестке дня, не включая разного, значились 103 вопроса. Основная их масса принималась блоками.

Львиную долю времени заняли отчеты правоохранителей - начальника славянского отдела полиции Анатолия Ковальчука и командира батальона патрульной полиции Славянска и Краматорска Александра Малыша. Из-за насыщенной повестки свой отчет городской голова Вадим Лях зачитывать не стал. Пообещал сделать это на ближайшей внеочередной сессии. Ее придется собрать в связи с приближающимися выборами.

Полицейские отчеты

Приведенные сведения в годовом отчете Анатолия Ковальчука не впечатлили депутатов. Их больше интересовали насущные вопросы, касающиеся жизни города и района. Одной из главных стала проблема незаконной вырубки лесонасаждений.

Как выяснилось, за минувший год полицейские зафиксировали 8 таких случаев. Главный городской полицейский считает, что это много, поскольку изменения в законодательстве буквально блокируют работу правоохранителей в этом направлении. Так, согласно ст. 246 Уголовного кодекса ответственность за вырубку леса наступает лишь в том случае, если сумма ущерба составила 1,9 млн грн. А штрафы на «черных лесорубов» практически не действуют.

- У нас не хватает транспорта. А они выставляют пикеты. Пока мы подъедем, там уже нет ни людей, ни пил. Одни уничтоженные деревья, - говорит начальник горотдела.

В целом, тема неучастия города в финансировании горотдела полиции красной нитью прошла через всю полемику. Депутаты не понимали, почему они должны финансировать государственную структуру. Вадим Лях напоминал, что город потратил 1,2 млн на камеры наблюдения для полиции.

- Если город выделит средства, вы решите проблему незаконной вырубке? Пообещайте, и деньги мы найдем, - предложил градоначальник.

В итоге сошлись на том, что городской совет разработает специальную программу профилактики. В ней в противовес незаконным пикетам, будет предусмотрено создание мобильных групп. В них войдут активисты и попробуют препятствовать работе «черных лесорубов». Финансировать их деятельность будет местная казна.

Посодействует город и сносу решеток в здании горотдела. По мнению депутата Дмитрия Кочукова, они унижают человеческое достоинство. Анатолий Ковальчук с этим, в принципе, согласен. Но заменить двойные решетки, например, на турникеты, как в Краматорске, мешает отсутствие средств. На это мэр пообещал деньги найти - либо из городского бюджета, либо из карманов самих депутатов.

У главного патрульного полицейского депутаты поинтересовались, почему бригады стали приезжать на вызов позже, чем раньше. Как выяснилось, сейчас на два города и участок трассы приходится 9 экипажей. Два из них находятся на трассе. 7 работают на два города - Краматорск и Славянск.

- Раньше на два города было 18 машин, поэтому реакция на вызовы была гораздо оперативнее, - объяснил Александр Малыш.

По его словам, машины выходят из строя из-за интенсивной эксплуатации. А пешком патрули Нацполиции не ходят.

В Славянске за два года зарегистрировано 12 тысяч переселенцев

Кроме этого, депутаты утвердили ряд программ и положений. Среди них - программа социальной защиты внутренне перемещенных лиц. Согласно докладу начальника УСЗН Елены Алехиной, за 2017-2018 годы в городе были поставлены на учет 11931 переселенец. Среди них - 755 детей и 7974 пенсионеров. 168 граждан из категории ВПЛ в минувшем году обратились за субсидией.

Как выяснилось, на территории обслуживания УСЗН создано 14 мест для компактного переживания переселенцев. Правда, все они располагаются в Святогорске. В общей сложности там проживают 790 человек.

Школы города посещают 803 ребенка из числа ВПЛ, еще 298 ходят в садики.

Была также утверждена ставка туристического сбора. В текущем году для для внутреннего туризма она будет равна 0,3% от минимальной зарплаты. Для иностранцев составит 3%.

Депутаты поддержали электронную петицию о создании площадки для занятий теннисом. Она появится после открытия отремонтированного стадиона им. Юрия Скиданова.