Ленина предлагают распилить на скульптуры

На сайте горсовета появилась петиция с предложением использовать демонтированный памятник Ленину для создания 10 скульптур. Автор обращения Евгения Алфимова считает, что в виде арт-объектов они стали бы украшением города.

Отметим, что такая идея не нова и витает в Славянске с 2015 года, когда был снесен памятник. Славянский Ленин состоит из 6 тонн бронзы. Львовские художники, посетившие тогда город, первыми предложили использовать монумент для изготовления арт-объектов и даже предложили свои услуги.

Вадим Лях, комментируя ситуацию, объяснил, что положительно относится к небольшим памятникам, украшающим Харьков, Бердянск и другие города. Однако, по его убеждению, в Славянске время для таких объектов пока не пришло.

- Я не смогу возле каждой скульптуры поставить полицейский наряд и снабдить местность камерами наблюдения. У нас опоры моста воруют, что уж говорить о бронзе. Мы еще часы не отремонтировали после вандалов. Сколько простоят эти скульптуры, неделю или меньше? - задает риторические вопросы градоначальник.