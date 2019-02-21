|21 февраля 2019
|Просмотров: 24
|
Горсовет выиграл иск в высшей судебной инстанции в отношении киоска, который в 2017 году буквально за несколько дней был построен на ул. Шевченко, 4Б. Теперь предпри-нимателю будет дано время на снос заведения.
Это решение, по словам городского головы, должно послужить предостережением другим горожанам, которые пытаются пойти по тому же пути.
- Подобная ситуация у нас возникла на ул. Бульварной в мкр-не Артема. Там, между домами №2 и №4 предприниматель также пытается соорудить незаконное строение. Мы его вызвали в исполком, но человек пока не дошел. Зато на место выезжала земельная комиссия, - рассказывает Вадим Лях.
По его словам, город нашел способ, благодаря которому узаконить самострой станет невозможно. Но раскрывать его механизм пока не стал.
21 февраля 2019
• Проверьте, попал ли ваш дом в программу бесплатной установки счетчиков
• Славянские депутаты хотят наказать «ПриватБанк» за сорванный лизинг
• Лизинг как школа жизни для городской власти
• Спорный МАФ на Шевченко снесут. Бульварной - приготовиться
• Ленина предлагают распилить на скульптуры
• В Славянске стало почти на 300 безработных больше
• Полиция и город создадут коалицию против «черных лесорубов»
• Что планируется сделать в парке «Шелковичный» в этом году
• Родители против: объединение двух учебных заведений Славянска может не состояться
• В Славянске почтили память героев Небесной сотни
• В Славянске вспоминали земляков, погибших в Афганистане
• Опросили и отпустили: зачем митрополита доставляли в горотдел
• Взрыв газа в квартире: как и почему это произошло
• Дело о взрыве газового баллона в автобусе наконец в суде
• Почему перенесли суд по жестокому обращению с животными
• «Мерседес» травмировал пешехода
20 февраля 2019
• «Динамо» и «Шахтер» в Лиге Европы: результативные ничьи в Пиреях и Харькове
• 17 наград славянских кикбоксеров
• Областные соревнования по боевому джиу-джитсу
• ФК «Славянск» - серебряный призер зимнего чемпионата области по футболу
19 февраля 2019
• Лента спортивных новостей — знаковые события этого года
14 февраля 2019
• Жителям Славкурорта отключили свет за долги «Укрпрофздравницы»
• Из Славянска забрали дело Савченко
• Какие памятники архитектуры Славянска паспортизируют в первую очередь
• На фасаде старого ЗАГСа уничтожены декоративные элементы
• Зависит от родителей: станет ли ООШ №17 гимназией и лицеем
• Почему тепло в квартирах в январе оказалось дороже декабрьского
• Монетизация субсидий: план действий без программного обеспечения
• Когда старогородское кладбище станет мемориальным парком
— 21 февраля 2019 —
Славянск планирует покупку трех троллейбусов на условиях лизинга. Это новость вызвала недоумение жителей города. Ведь предыдущий опыт с техникой для КАТП оказался, мягко говоря, неудачным.
— 21 февраля 2019 —
На сайте горсовета появилась петиция с предложением использовать демонтированный памятник Ленину для создания 10 скульптур. Автор обращения Евгения Алфимова считает, что в виде арт-объектов они стали бы украшением города.
— 21 февраля 2019 —
На очередной, 60-й сессии Славянского городского совета, состоявшейся 20 февраля, присутствовали 26 депутатов из 36-ти. В повестке дня, не включая разного, значились 103 вопроса. Основная их масса принималась блоками.
— 21 февраля 2019 —
В Славянске разработана краткосрочная программа развития центрального городского парка на 2019 год. Финансироваться она будет из местного бюджета.
Приветствую, гость! Вход
21 февраля 2019
• Проверьте, попал ли ваш дом в программу бесплатной установки счетчиков
• Славянские депутаты хотят наказать «ПриватБанк» за сорванный лизинг
• Лизинг как школа жизни для городской власти
• Спорный МАФ на Шевченко снесут. Бульварной - приготовиться
• Ленина предлагают распилить на скульптуры
• В Славянске стало почти на 300 безработных больше
• Полиция и город создадут коалицию против «черных лесорубов»
• Что планируется сделать в парке «Шелковичный» в этом году
• Родители против: объединение двух учебных заведений Славянска может не состояться
• В Славянске почтили память героев Небесной сотни
• В Славянске вспоминали земляков, погибших в Афганистане
• Опросили и отпустили: зачем митрополита доставляли в горотдел
• Взрыв газа в квартире: как и почему это произошло
• Дело о взрыве газового баллона в автобусе наконец в суде
• Почему перенесли суд по жестокому обращению с животными
• «Мерседес» травмировал пешехода
20 февраля 2019
• «Динамо» и «Шахтер» в Лиге Европы: результативные ничьи в Пиреях и Харькове
• 17 наград славянских кикбоксеров
• Областные соревнования по боевому джиу-джитсу
• ФК «Славянск» - серебряный призер зимнего чемпионата области по футболу
19 февраля 2019
• Лента спортивных новостей — знаковые события этого года
14 февраля 2019
• Жителям Славкурорта отключили свет за долги «Укрпрофздравницы»
• Из Славянска забрали дело Савченко
• Какие памятники архитектуры Славянска паспортизируют в первую очередь
• На фасаде старого ЗАГСа уничтожены декоративные элементы
• Зависит от родителей: станет ли ООШ №17 гимназией и лицеем
• Почему тепло в квартирах в январе оказалось дороже декабрьского
• Монетизация субсидий: план действий без программного обеспечения
• Когда старогородское кладбище станет мемориальным парком
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «Спорный МАФ на Шевченко снесут. Бульварной - приготовиться»
Горсовет выиграл иск в высшей судебной инстанции в отношении киоска, который в 2017 году буквально за несколько дней был построен на ул. Шевченко, 4Б. Теперь предпри-нимателю будет дано время на снос заведения.