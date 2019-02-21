Спорный МАФ на Шевченко снесут. Бульварной - приготовиться

Горсовет выиграл иск в высшей судебной инстанции в отношении киоска, который в 2017 году буквально за несколько дней был построен на ул. Шевченко, 4Б. Теперь предпри-нимателю будет дано время на снос заведения.

Это решение, по словам городского головы, должно послужить предостережением другим горожанам, которые пытаются пойти по тому же пути.

- Подобная ситуация у нас возникла на ул. Бульварной в мкр-не Артема. Там, между домами №2 и №4 предприниматель также пытается соорудить незаконное строение. Мы его вызвали в исполком, но человек пока не дошел. Зато на место выезжала земельная комиссия, - рассказывает Вадим Лях.

По его словам, город нашел способ, благодаря которому узаконить самострой станет невозможно. Но раскрывать его механизм пока не стал.