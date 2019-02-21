Лизинг как школа жизни для городской власти

Славянск планирует покупку трех троллейбусов на условиях лизинга. Это новость вызвала недоумение жителей города. Ведь предыдущий опыт с техникой для КАТП оказался, мягко говоря, неудачным.

На пресс-конференции 19 февраля городской голова Славянска Вадим Лях объяснил позицию местной власти.

- Ситуация с покупкой техники в лизинг стала для нас хорошим опытом. Так что спасибо «ПриватБанку» за учебу. Теперь мы знаем, как проводить конкурс. В условиях будет выдвинута не одна позиция, а минимум четыре. Мы пропишем и срок выплаты кредита по годам, и отсутствие привязки к курсу доллара, - говорит мэр.

Саму систему лизинга он назвал интересной. Например, на условиях кредита город планирует закупить и мусорные контейнеры. Выгода для Славянска - прямая. Контейнеры он получит уже весной, а тело кредита сможет погасить в конце года, когда в бюджете накапливаются остатки средств из разных программ. И потратить их на ремонт или благоустройство местная власть не успевает.

Тем более, говорит градоначальник, что из случившегося вывод сделали и финансовые учреждения.

- К нам обратились уже 4 банка с предложениями по лизингу. Некоторые предлагают погашать в первый год не 70, а 30% тела кредита, другие привязывают кредит не к курсу доллара, а к учетной ставке НБУ. Есть смысл сотрудничать, - делает вывод мэр.