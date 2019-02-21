Вопрос с энергоснабжением Славкурорта завис в воздухе

|21 февраля 2019
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В прошлом номере "ТВ плюс" мы рассказывали об отключении электричества на нескольких улицах микрорайона Славкурорт. За прошедшую неделю найти решения не удалось.
Напомним, что суть проблемы заключается в том, что договор с энергоснабжающей организацией заключен с ДП СКРЦ "Славянский курорт". Жители прилегающих к здравнице улиц являются субабонентами, так как их дома подключены к инженерным сетям данного предприятия. Многомиллионный долг дочернего подразделения "Укрпрофздравницы" побудил энергетиков ограничить подачу электричества должнику. Но если санаторий "Славянский" сейчас не заполнен отдыхающими, и отключение света для него не критично, то для жителей улиц Коха, Костюрина, Золочевского и Павлова произошедшее стало настоящей катастрофой.
Как рассказал депутат Славянского городского совета Алексей Яковленко, сейчас люди пытаются заключить прямые договора с ДТЭК. Однако сделать это им не удается. В энергоснабжающей организации отвечают, что компания находится в стадии реорганизации. И до ее окончания договоры на обслуживание ни с кем не заключаются. Сколько буде продолжаться реорганизация, сказать никто не может.
Таким образом, ситуация, заложниками которой стали горожане, зашла в тупик. Выхода из него пока не предвидится.
В то же время, как нам стало известно, на территории курортно-рекреационного центра активизировались работы по раскопке и демонтажу коммуникаций. Можно было бы предположить, что за счет продажи труб предприятие хочет погасить долги перед ДТЭК, однако предыдущие подобные "акции" руководства здравницы к улучшению положения не привели. Журналисты "ТВ плюс" продолжают следить за развитием событий.
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• В Славянске вспоминали земляков, погибших в Афганистане
• Опросили и отпустили: зачем митрополита доставляли в горотдел
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• «Мерседес» травмировал пешехода
20 февраля 2019
• «Динамо» и «Шахтер» в Лиге Европы: результативные ничьи в Пиреях и Харькове
• 17 наград славянских кикбоксеров
• Областные соревнования по боевому джиу-джитсу
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19 февраля 2019
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14 февраля 2019
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В прошлом номере "ТВ плюс" мы рассказывали об отключении электричества на нескольких улицах микрорайона Славкурорт. За прошедшую неделю найти решения не удалось.