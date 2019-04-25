Детский сад на Ярослава Мудрого на пороге нового судебного разбирательства

Детский сад №26 на ул. Ярослава Мудрого стал своеобразной визитной карточкой города. Садик, в который не ходят дети и в котором всегда ремонт... По всей вероятности, печальная тенденция будет продолжена.

2016-й: камень преткновения - кессон

Напомним, что капитальный ремонт детского сада №26 начался еще в 2012 году. После окончания военных действий, в 2015-м, тендер на реконструкцию выиграло ЧП «Термо-Златополь» из Лисичанска, Луганской области. Планировалось, что работы будут завершены в начале 2016-го, но этого не случилось.

На тот момент в городе сменилось руководство, и с командой нового мэра подрядчик взаимопонимания не нашел.

В 2016 году работы не велись по причине отсутствия финансирования. Как рассказывает директор подрядной организации Валерий Бешенко, на тот момент они выполнили 80% работ более, чем на 2 млн грн. Оставалось освоить 1,290 млн. Но камнем преткновения стал кессон. Сначала планировалось, что кессон для сбора канализационных стоков будет установлен в котловане на границе территории садика и центрального парка. Однако на деле выяснилось, что это невозможно: его выталкивало наверх грунтовой водой, которая била ключом. Яму пришлось рыть в другом месте. Это и стало главной причиной задержек.

Валерий Бешенко обвинил в просчетах проектировщиков, которые при составлении проектно-сметной документации не указали плотность утеплителя, не провели геологоразведку местности и допустили множество других пробелов. По его словам, с заказчиком пересогласовали около 40 моментов, но ни одного изменения в документы внесено не было. 500 тыс. грн, потраченные на работы с кессоном, предприятию «Термо-Златополь» не оплатили.

У городского руководства уже тогда были свои претензии в подрядчику. Так, городской голова Вадим Лях обвинял ЧП в том, что они не завершили работы к назначенному сроку. Подрядчики не успели завезти грунт и спланировать территорию, построить въездную дорогу и закончить мощение тротуаров, установить детские площадки, ограждение и ворота, «довести до ума» кессон, подключить освещение, закончить обшивку фасада, а также установить недостающие перила внутри здания.

Были у городского руководства претензии и к качеству выполненных работ. Плитка на пешеходных дорожках местами лежала неровно, на некоторых окнах отливы установлены с прогибом внутрь, из-за чего на них скапливалась вода, и т. п.

В итоге мэр высказал намерение разорвать договор и провести новый тендер. Валерий Бешенко с этой ситуаций не согласился. Началось длительное судебное разбирательство. Ремонт был заморожен.

2017-й: есть решение, нет действия

Летом 2017 года Донецкий апелляционный суд вынес решение, в котором отклонил требование СлавУКСа разорвать договор с предприятием «Термо-Златополь». Суд оставил этот договор в силе. То есть, подрядчик должен был вернуться на объект и закончить работы.

Более того, Валерий Бешенко показал протокол от 4 августа 2017 года. В этот день прошло совещание между подрядчиком и заказчиком. Они наметили план действий и подписали соглашение о том, что договор по ремонту объекта продолжается в полном объеме. Однако ни в 2017-м, ни в 2018-м работы так и не возобновились. По словам Валерия Бешенко, это произошло из-за корректировки проекта и отсутствия финансирования.

2019-й: новый подрядчик и новый суд?

В феврале нынешнего года город проводит новый тендер на капитальный ремонт детского сада №26. Заказчиком выступает УЖКХ. Торги выигрывает предприниматель Константин Хоченков. В Славянске он прославился тем, что построил «золотой» туалет в парке «Шелковичном». Договор с ним подписывают 18 марта.

Согласно обязательствам, ремонт садика должен завершиться в июле. На выполнение работ выделено 4,9 млн грн.

Новый подрядчик уже приступил к выполнению обязательств. 25 марта, когда на объекте собрались представители ЧП «Термо-Златополь», городское руководство, директор дошкольного учреждения и пресса, здесь вовсю шли кровельные и земельные работы.

При этом Валерий Бешенко отмечает, что часть работ, обозначенных в договоре, выполняла его организация.

- В двух договорах работы пересекаются. Договор, который заключил с нами СлавУКС, не расторгнут, не признан недействительным. Он имеет юридическую силу. Городская власть не имела права проводить новый тендер по данному объекту. Наши права грубейшим образом нарушены. мы будем отстаивать их в Антимонопольном комитете, НАБУ и правоохранительных органах, - заявил директор ЧП «Термо-Златополь».

Заместитель городского головы Андрей Секлецов, комментируя ситуацию, повторил претензии к нарушению сроков работ и качеству ремонта. Однако сегодня предъявлять претензии к качеству не имеет смысла. Ведь три года гарантии на работы, выполненные в 2015-м, уже прошли.

Надо полагать, конфликт вновь будет вынесен в судебную плоскость. Дети, которые должны были пойти в садик в 2012-м, заканчивают младшую школу. Те, кому не хватило мест в 2016-м, нынешней осенью пойдут в первый класс.