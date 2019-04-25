Техника без лизинга

Славянск, взяв кредит у банка, закупил 4 единицы техники для КП «Водопонижение». Речь идет о тракторе с ковшом. Он уже работает на расчистке бордюров на бул. Героев Крут, где ведется капитальный ремонт дорожного полотна.

Еще городской технопарк пополнился двумя малогабаритными тракторами - мини-погрузчиками Avant. Их славянцы также могут увидеть на улицах города. Мини-завод рециклер уже куплен, но пока ждет своего времени. Его будут использовать при ямочном ремонте дорог.

Напомним, что изначально местные власти планировали закупить 7 единиц техники в лизинг. Однако договоренность с «Приватбанком» пришлось расторгнуть, поскольку финансовое учреждение по-своему трактовало документ.

Самостоятельных средств пока хватило на меньшее количество техники.

Одним абзацем

В Славянске началась работа по оборудованию нескольких зеленых зон. Так, возле кинотеатра «Сапфир» будет оформлена новая дорожка. Ее сделают там, «где ходят люди». Также здесь появятся бордюры, туи и цветы. Две зеленые зоны оборудуют в районе остановки САТУ. Еще по одной - возле ДК на Университетской и возле ООШ №13.

С перекрестка ул. Лозановича и Банковской в районе ТЦ «Глобус» убрали зеленую стрелку на светофоре. Пока она была, поступали жалобы от пешеходов на невозможность нормально перейти дорогу.

Городская прокуратура подала апелляцию на решение хозяйственного суда, который отказал в иске против танцевального клуба «Грация». Отказ последовал из-за того, что прокуратура не может судиться с общественными организациями.

В Славянске на данный момент выделены деньги на капитальный ремонт трех дорог: ул. Льва Толстого, бул. Героев Крут и части ул. Университетской. Остальные дороги будут капитально отремонтированы, если город найдет дополнительные средства. Ямочный ремонт будет вестись на более чем двух десятках улиц. Их полный перечень можно увидеть на сайте горсовета.