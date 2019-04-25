Областной департамент верит в подрядчика работ в парке «Шелковичный»

Несколько дней назад в департаменте экологии и природных ресурсов Донецкой облгосадминистрации пошло заседание, на котором обсуждался ходе выполнения проекта по реконструкции парка «Шелковичный». 9 апреля замдиректора департамента Александр Неклеса приехал в Славянск, чтобы на месте оценить реальность данных подрядчиком обещаний.

За день до приезда областного чиновника подрядная организация «ЛД Сервис» приступила к завозу и планировке грунта, а также демонтажу тротуарной плитки на центральной аллее парка. Из комментария Александра Неклесы выяснилось, что эти работы оговорены в допсоглашении, подписанном с подрядчиком после корректировки основного проекта.

График выполнения работ разбит на две очереди. До 9 мая «ЛД Сервис» обязалось закончить центральную аллею и площадку перед мемориалом в глубине парка. В перечень работ включены мощение этих участков тротуарной плиткой, обустройство клумб, лавочек, урн, системы освещения, высадка деревьев. Финальный срок выполнения проекта – июнь нынешнего года. К этому времени должны быть завершены остальные работы. Самая трудоемкая из них – отсыпка дренажных каналов щебнем и песком, а также укладка плитки на боковых дорожках.

Часть уже выполненных мероприятий подрядной организации придется переделывать за свои средства. В основном, это касается тротуарной плитки, к которой есть претензии как по качеству продукции, так и по качеству укладки. Прораб «ЛД Сервис» Владимир Грищенко недоделки признал и пообещал исправить к обещанному сроку. По его оценке, выбраковке подлежит порядка 20% уложенной плитки. Техники и работников для этого у предприятия достаточно, заверил прораб.

Оптимизм подрядчика, нужно признать, разделили не все члены комиссии. Однако окончательное словом осталось за представителем заказчика - областным департаментом экологии. Александр Неклеса поверил полученному обещанию. С финансированием, заверил замдепартамента, задержек не будет.