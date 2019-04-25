Когда достроят стадион в опорной школе, неизвестно

На оборудование спортивной площадки в обновленной ООШ №13 требуется 11 млн грн. По словам мэра Славянска, местная власть направила соответствующий проект в область. Своих средств на школьный стадион у города нет.

Как удалось понять, единственное, что будет сделано - футбольное поле с искусственным покрытием. Подготовительные работы здесь уже завершены. И Вадим Лях обещает, что скоро подрядчики приступят к укладке травы.

Остается непонятным, как именно дети будут пользоваться полем. Ведь оно расположено в центре будущего стадиона. И на данном этапе окружено строительной площадкой.