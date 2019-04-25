Мотокросс в карьерах стал частью чемпионата Украины

Традиционный мотокросс в Славянске в нынешнем году состоится в рамках чемпионата Украины. Его организацией отныне будет заниматься областная федерация мотоспорта. Такой информацией на пресс-конференции 9 апреля поделился городской голова Вадим Лях.

Это означает, что из коммерческих соревнования перешли в категорию рейтинговых. И теперь спортсмены будут получать за победу не только призы и медали, но и очки в турнирной таблице.

Нововведение отразилось и на дате проведения мотокросса в Славянске. Если ранее он проходил в мае-июне, то теперь стартует 13 апреля. Начало - в 12:00. А вот дислокация осталась прежней - карьеры на бульваре Героев Крут. Специалисты называют это месторасположение интересным и трассу - подходящей.

В этот раз город обеспечивает лишь прием гостей - наличие медпомощи и полиции. Что касается выездной торговли или развлекательной программы, этим должны озаботиться организаторы. Кроме того, последний заезд останется традиционным - на кубок мэра Славянска.