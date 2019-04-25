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Фотофакт

Что хорошо - то хорошо

Как должны выглядеть пляжи в Славянске

Светлана Вьюниченко
11 апреля 2019 Просмотров: 761 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Городские власти надеются, что новый пляж на озере Вейсовом станет примером для частных предприниметелей, которые захотят оборудовать свои зоны отдыха. Хотя частный пляж «Маленькая Куба» на соседнем озере Горячее тоже может похвастаться уютом и комфортом.

В Славянске утвердили Правила использования пляжей. Документ состоит из 6 разделов. Согласно ему, муниципальные пляжи для граждан будут бесплатными. Частные должны согласовывать условия с местной властью.

Как следует из Правил, пляжный сезон в Славянске начинается 1 мая и заканчивается 15 сентября. Время для купания обозначено в рамках с 8:00 до 21:00. 

Каждый пляж должен оформить паспорт объекта. Среди прочего, документ предполагает зонирование территории, наличие медпункта, спасательной станции, туалета с канализацией, душевых, фонтанчиков с питьевой водой, мест для курения. На пляже должны присутствовать зона отдыха, детская и спортивная зоны, озеленение, оформленные дорожки. При этом в зоне отдыха придется организовать уборку не менее 3 раз в день. 

Чтобы объект получил статус пляжа, на его территории следует учесть потребности и свободный доступ для маломобильных групп населения. В эту категорию входят не только люди с инвалидностью. Речь идет также о мамочках с колясками. Кроме того, поблизости должна иметься автостоянка не только для частного, но и общественного транспорта.  

Всеми этими нормами располагает пляж на озере Вейсовом, открытие которого запланировано на май. Городские власти надеются, что реконструированная территория послужит примером для предпринимателей, которые захотят организовать частные зоны отдыха. 

Отметим, что на славянских пляжах разрешено строить только некапитальные сооружения. Однако, как выяснилось в ходе обсуждения, на образцово-показательном пляже озера Вейсовое имеет двухэтажное здание. По словам мэра, его владелец выстроил сооружение незаконно, по крайней мере, разрешительных документов на него нет. В итоге, последовало два иска в суд. Горсовет просит у Фемиды разрешения на демонтаж объекта. А прокуратура в своем иске говорит об уголовной ответственности за незаконный захват земли.

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Комментарии к статье «Как должны выглядеть пляжи в Славянске»

В Славянске утвердили Правила использования пляжей. Документ состоит из 6 разделов. Согласно ему, муниципальные пляжи для граждан будут бесплатными. Частные должны согласовывать условия с местной властью.

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