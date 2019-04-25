|18 апреля 2019
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На заседании славянского исполкома 17 апреля директор парка культуры и отдыха Олег Заикин отчитался о работе заведения культуры за минувший год. Впрочем, назвать доклад отчетом о работе сложно. Ведь «Шелковичный» второй год находится на реконструкции.
По словам директора, в 2018 году парку удалось заработать 11 тыс. грн. В эту сумму вошла арендная плата за павильон, в котором летом размещалась выставка животных, и с предпринимателей, устанавливающих детские аттракционы.
11 установленных объектов, куда входят спортивные и игровые площадки, эстрада и т. д., сотрудники учреждения поддерживают в порядке. Кроме того, они ухаживают за территорией.
Напомним, что благоустройством парка занимается фирма «ЛД Сервис». заказчиком работ выступает областной департамент экологии. Срок сдачи объекта намечен на июль нынешнего года. Однако, по мнению Олега Заикина, «работы ведутся туговато».
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Комментарии к статье «За минувший год парк заработал 11 тысяч»
На заседании славянского исполкома 17 апреля директор парка культуры и отдыха Олег Заикин отчитался о работе заведения культуры за минувший год. Впрочем, назвать доклад отчетом о работе сложно. Ведь «Шелковичный» второй год находится на реконструкции.