Детям вернут «Тополек»

Напомним, что в июле 2014 года, за несколько дней до освобождения Славянска, во время артобстрела в здание, расположенное в мкр-не Артема, попали снаряды. Разрушенным оказалось восточное крыло, где находились 2 двухкомнатные группы с отдельными санблоками и большими летними верандами. Площадь разрушений составила 240 «квадратов», тогда как все здание насчитывает 2,5 тыс. кв. м. Таким образом, пострадало всего 10% помещения. По заключению экспертной комиссии, восточное крыло «Тополька» вполне подлежало восстановлению. А поскольку здание специально строилось отдельными блоками, его целую часть признали пригодной для использования.

Однако детский дом все равно решили закрыть. Детей перевели в краматорскую «Рощицу», коллектив отправился в центр занятости.

На протяжении нескольких лет в департаменте образования утверждали, что в скором времени в «Топольке» откроется универсальный реабилитационный центр для детей с особыми потребностями и их родителей. Кроме того, в центре будут заниматься малыши, не ходившие в детский сад, но желающие пройти адаптацию перед поступлением в школу. Работы обещали завершить в 2018 году.

Но теперь их снова лишь обещают начать. Насколько потребует обновления законсервированная часть здания, станет известно в ближайшее время.