Для роддома ищут нового подрядчика

Город объявил новый тендер на ремонт роддома. Местные власти надеются, что новый подрядчик лучше справится с поставленной задачей.

По словам мэра, проектно-сметная документация по роддому откорректирована настолько, «что это уже другой проект». Теперь его стоимость, вместо 36-ти, составляет 50 млн грн.

Также, по словам Вадима Ляха, в ближайшее время стартуют работы по ремонту детского сада №25. А на стадионе «Локомотив» реконструкция подходит к завершающему этапу.

Кроме того, объявлен тендер на покупку автомобиля для УСЗН. Это позволит совершать выездные приемы для жителей Святогорска и отдаленных микрорайонов Славянска.