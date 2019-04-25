Детсад «Буратино» решит проблему с дошкольным воспитанием для 220 ребятишек

Внутренние работы в детском саду №26 завершены на 95%. Снаружи работают несколько бригад. Темпы удовлетворяют и городское руководство, и администрацию садика. Такая информация прозвучала 16 апреля, во время инспекторской поездки городского головы Славянска Вадима Ляха в дошкольное учреждение на ул. Ярослава Мудрого, где идет реконструкция.

Газета «ТВ плюс» уже писала о перипетиях вокруг детского сада, где с 2012 года длится ремонт. Местные власти надеются, что на этот раз работы будут завершены. Сейчас в садике трудятся 4 бригады. Одна выполняет укладку фэм-плитки, другая - кровельные работы, третье занимается установкой детских площадок. Еще одна - прокладывает канализацию. Согласно новому проекту, было принято решение вместо кессона сделать прокол под дорогой на ул. Ярослава Мудрого и присоединиться к центральному водоотведению.

Всего на новый проект реконструкции городской совет выделили 6 млн грн. Однако, по словам мэра, этой суммы не хватило.

- Новым подрядчикам пришлось устранять старые недоделки. Ведь объект находится в работе не первый год. Дополнительно мы выделим 600 тыс. грн на полное обеспечение мебелью, перекладку старой плитки и забор, - говорит градоначальник.

Забор в садике решили устанавливать глухой. Таким образом, по мнению городского руководства, ребятишки будут защищены и от дороги, и от посетителей парка.

Отметим, что детский сад №26 «Буратино» рассчитан на 220 детей. Если не возникнет новых сложностей, они смогут войти сюда 1 июля. По словам заведующей дошкольного учреждения Оксаны Зарицкой, проблем с наполняемостью не возникнет.