В Славянске появится карта доступности

|18 апреля 2019
|Просмотров: 688
|
Для людей с инвалидностью создадут карту доступности Славянска. На ней укажут все городские заведения, в которые беспрепятственно могут попасть маломобильные категории граждан. Такую идею озвучил городской голова Вадим Лях. Кроме того, мэр признал, что инфраструктура Славянска еще далека от цивилизованных норм.
В городе имеется специализированная здравница для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. И это привлекает сюда много иногородних пациентов. По их отзывам, Славянск очень толерантен к людям на колясках, ведь их присутствие на улицах привычно местным жителям с детства и не вызывает негативных эмоций. Но уровень доступности социальных объектов и объектов сферы услуг оставляет желать лучшего. С этим соглашаются и славянцы, вынужденные сталкиваться с той же проблемой.
Причем речь идет не только о людях с инвалидностью. Женщине с детской коляской тоже необходим удобный въезд в любое публичное заведение. Одна из молодых мамочек, кстати, недавно составила по этому поводу электронную петицию.
Говорить, что в городе ничего в этой сфере не делается, было бы несправедливо. Работает бюджетный сектор, помогают меценаты. Свежим примером такой помощи служит пандус перед городским краеведческим музеем (на фото), построенный на прошлой неделе за средства частного предпринимателя. За бюджетные деньги конструкция такого же назначения появилась в Центре культуры и окружающей среды. Скоро заработает лифт в плавательном бассейне. Имеются в Славянске и троллейбусы со специальной площадкой для колясок и специализированный инклюзивный спортзал на ул. Торской, 4.
Намного труднее, похоже, контролировать городскому руководству сферу частного предпринимательства. Лишь немногие из объектов этого сектора оборудованы пандусами и далеко не все - кнопками вызова персонала. Причем элементы доступности не предусматриваются даже в объектах частного бизнеса, открывающихся при действии обновленных правилам. То, что большинство таких объектов встраиваются в жилые дома, нарушения не отменяет.
На недавнем заседании комитета по обеспечению доступности было принято решение сформировать новую профильную рабочую группу. Надеемся, что ее работа будет эффективной и поможет сделать город по-настоящему безбарьерным.
25 апреля 2019
• Славянск проголосовал за кандидатов в президенты в пропорции 87 к 10,5
• Что скрывается за забором «Прозрачного офиса»
• Врачи или аптеки: кто мешает работе электронных рецептов
• Бульвар Героев крут разрежут посредине
• Тайна феноменальных потерь воды почти разгадана
• МАФ на Шевченко: Карфаген должен быть разрушен
• Финансы для горводоканала депутаты взяли у горздрава и УЖКХ
• В Славянском районе закрыли три детских сада. На очереди - школа
• Денег нет, проекты есть: когда в Славянске начнут ремонтировать мосты
• В славянском роддоме за три месяца появились на свет 188 малышей
• Какие встречаются разновидности кальянов и где они изготавливаются
• В Славянске проходит персональная выставка Владимира Радковского
• Славянские поисковики передали родственникам останки красноармейца Якова Калугина
• Лиманского подкидыша назвали Владимиром
• «Черные лесорубы» орудовали в Дмитриевке
• Cлавянский суд приговорил боевика из Горловки к 8 годам тюрьмы
24 апреля 2019
• «Ювентус» - чемпион Италии, «ПСЖ» - чемпион Франции
• Первая защита Беринчика и шесть раундов для Усманова
• Три награды и повышение квалификации тренера Алексея Юкова
• Гавриил Никитин и Кирилл Шарапов – бронзовые призеры чемпионата Украины по вольной борьбе
21 апреля 2019
• Славянск спортивный: кикбоксинг, самбо, рукопашный бой, дзюдо
• «Донбасс» - чемпион Украины по хоккею!
• Женская сборная по вольной борьбе выиграла командный зачет чемпионата Европы
• Нокаут Кроллы и травма руки Ломаченко
18 апреля 2019
• Переоборудование микроавтобусов и легковых автомобилей
• Понедельник после выборов - вновь неучебный день
• Суд вернул Славянску земли Славкурорта
• Славянские многоэтажки поделили между жэком №4 и «Синергией»
• В Славянске появится карта доступности
• Детсад «Буратино» решит проблему с дошкольным воспитанием для 220 ребятишек
— 25 апреля 2019 —
В Славянске, на ул. Васильевской, 11, продолжается ремонт «Прозрачного офиса». После реконструкции сюда переедет управление соцзащиты населения. сейчас оно располагается на первом этаже жилого дома в мкр-не Артема.
— 25 апреля 2019 —
Первый этап ремонта дорог на бульваре Героев Крут обещают закончить в течение месяца. Работы потребуют финансирования в размере 9,6 млн грн. Пока местный бюджет выделил 6 млн. Остальное будет доплачено после майской сессии.
— 25 апреля 2019 —
На счету горрайонного отдела государственной исполнительной службы лежат 7,5 тыс. грн, которые перечислил Славянск для работ по сносу МАФа на ул. Шевченко.
— 25 апреля 2019 —
Депутатская комиссия по вопросам коммунальной собственности и городского хозяйства рассмотрела электронную петицию о капитальном ремонте моста через реку Казенный Торец (на фото). Теоретически проблема оказалась решаема, практически - пока нет.
Приветствую, гость! Вход
25 апреля 2019
• Славянск проголосовал за кандидатов в президенты в пропорции 87 к 10,5
• Что скрывается за забором «Прозрачного офиса»
• Врачи или аптеки: кто мешает работе электронных рецептов
• Бульвар Героев крут разрежут посредине
• Тайна феноменальных потерь воды почти разгадана
• МАФ на Шевченко: Карфаген должен быть разрушен
• Финансы для горводоканала депутаты взяли у горздрава и УЖКХ
• В Славянском районе закрыли три детских сада. На очереди - школа
• Денег нет, проекты есть: когда в Славянске начнут ремонтировать мосты
• В славянском роддоме за три месяца появились на свет 188 малышей
• Какие встречаются разновидности кальянов и где они изготавливаются
• В Славянске проходит персональная выставка Владимира Радковского
• Славянские поисковики передали родственникам останки красноармейца Якова Калугина
• Лиманского подкидыша назвали Владимиром
• «Черные лесорубы» орудовали в Дмитриевке
• Cлавянский суд приговорил боевика из Горловки к 8 годам тюрьмы
24 апреля 2019
• «Ювентус» - чемпион Италии, «ПСЖ» - чемпион Франции
• Первая защита Беринчика и шесть раундов для Усманова
• Три награды и повышение квалификации тренера Алексея Юкова
• Гавриил Никитин и Кирилл Шарапов – бронзовые призеры чемпионата Украины по вольной борьбе
21 апреля 2019
• Славянск спортивный: кикбоксинг, самбо, рукопашный бой, дзюдо
• «Донбасс» - чемпион Украины по хоккею!
• Женская сборная по вольной борьбе выиграла командный зачет чемпионата Европы
• Нокаут Кроллы и травма руки Ломаченко
18 апреля 2019
• Переоборудование микроавтобусов и легковых автомобилей
• Понедельник после выборов - вновь неучебный день
• Суд вернул Славянску земли Славкурорта
• Славянские многоэтажки поделили между жэком №4 и «Синергией»
• В Славянске появится карта доступности
• Детсад «Буратино» решит проблему с дошкольным воспитанием для 220 ребятишек
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.
Комментарии к статье «В Славянске появится карта доступности»
Для людей с инвалидностью создадут карту доступности Славянска. На ней укажут все городские заведения, в которые беспрепятственно могут попасть маломобильные категории граждан. Такую идею озвучил городской голова Вадим Лях. Кроме того, мэр признал, что инфраструктура Славянска еще далека от цивилизованных норм.