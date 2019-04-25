В Славянске появится карта доступности

Для людей с инвалидностью создадут карту доступности Славянска. На ней укажут все городские заведения, в которые беспрепятственно могут попасть маломобильные категории граждан. Такую идею озвучил городской голова Вадим Лях. Кроме того, мэр признал, что инфраструктура Славянска еще далека от цивилизованных норм.

В городе имеется специализированная здравница для людей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. И это привлекает сюда много иногородних пациентов. По их отзывам, Славянск очень толерантен к людям на колясках, ведь их присутствие на улицах привычно местным жителям с детства и не вызывает негативных эмоций. Но уровень доступности социальных объектов и объектов сферы услуг оставляет желать лучшего. С этим соглашаются и славянцы, вынужденные сталкиваться с той же проблемой.

Причем речь идет не только о людях с инвалидностью. Женщине с детской коляской тоже необходим удобный въезд в любое публичное заведение. Одна из молодых мамочек, кстати, недавно составила по этому поводу электронную петицию.

Говорить, что в городе ничего в этой сфере не делается, было бы несправедливо. Работает бюджетный сектор, помогают меценаты. Свежим примером такой помощи служит пандус перед городским краеведческим музеем (на фото), построенный на прошлой неделе за средства частного предпринимателя. За бюджетные деньги конструкция такого же назначения появилась в Центре культуры и окружающей среды. Скоро заработает лифт в плавательном бассейне. Имеются в Славянске и троллейбусы со специальной площадкой для колясок и специализированный инклюзивный спортзал на ул. Торской, 4.

Намного труднее, похоже, контролировать городскому руководству сферу частного предпринимательства. Лишь немногие из объектов этого сектора оборудованы пандусами и далеко не все - кнопками вызова персонала. Причем элементы доступности не предусматриваются даже в объектах частного бизнеса, открывающихся при действии обновленных правилам. То, что большинство таких объектов встраиваются в жилые дома, нарушения не отменяет.

На недавнем заседании комитета по обеспечению доступности было принято решение сформировать новую профильную рабочую группу. Надеемся, что ее работа будет эффективной и поможет сделать город по-настоящему безбарьерным.