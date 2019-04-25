Суд вернул Славянску земли Славкурорта

Хозяйственный суд Донецкой области вернул в пользование Славянского городского совета землю на Славкурорте, находившуюся в аренде у «Укрпрофздраницы». Об этом на пресс-конференции 16 апреля рассказал городской голова Вадим Лях.

Сейчас местные власти ждут, будет ли противоположная сторона подавать апелляцию. Возможно, говорит мэр, дело удастся урегулировать без дальнейшего привлечения Фемиды.

Напомним, что «Славянский курорт» арендовал землю у городского совета в 1998 году сроком на 25 лет. При этом деньги за пользование землей на протяжении многих лет в местный бюджет не перечислялись. Хотя предприятие давно является частным и к профсоюзу имеет весьма отдаленное отношение.

Из-за договора аренды город не мог проводить на землях курорта никакие работы по благоустройству территории. Не занималась этим и «Укрпрофздравница», ссылаясь на отсутствие средств.

Отметим, что местные власти несколько раз предлагали предприятию вернуть землю. Однако достигнуть позитивного решения так и не удавалось. Поскольку судебное разбирательство также затягивалось, решили просто ждать 2023 года. когда истечет срок аренды.

Теперь, благодаря выигранному прокуратурой делу, если не будет подана апелляция, вопрос окажется решенным.