Как будет работать городской транспорт в поминальное воскресенье

В воскресенье, 5 мая, отдельные маршруты городского транспорта будут "усилены". Этот день в народе называется Радоница. Люди идут на кладбище, чтобы помянуть усопших родственников.

Как рассказали в городском отделе транспорта, изменения коснутся таких маршрутов: "Автостанция - ул. Д. Галицкого", "Ж-д вокзал - ул. Д. Галицкого", "мкр-н Лесной - ул. Д. Галицкого", "Ж-д вокзал - мкр-н Северный", "мкрн-н Лесной - мкр-н Северный" и "Автостанция - мкр-н Северный". Интервал движения автобусов на первых пяти маршрутах будет варьироваться от 10 до 30 минут - в зависимости от загруженности пассажирами. От автостанции до кладбища в мкр-не Северный автобусы будут ездить с интервалом 10-20 минут.

Обращаем внимание славянцев, что в таком режиме указанные маршруты будут двигаться только с 8:00 до 16:00. В остальное время будет действовать обычное расписание.