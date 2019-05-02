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Фотофакт

Эволюция тротуаров

В библиотеках Славянска - 370 тысяч книг. Но это мало

Светлана Вьюниченко
2 мая 2019 Просмотров: 42 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Централизованная библиотечная система Славянска объединяет в себе 8 заведений культуры. Одно из них расположено в Святогорске. В них трудятся 57 человек. Об этом на заседании исполкома рассказала директор ЦБС Лариса Мамедова.

За текущий год библиотеки успели посетить 27 тыс. читателей. А в 2018-м книговыдача составила 520 экземпляров. Кроме этого, библиотеки города оказывают и другие услуги. В том числе - электронные. 

Сотрудники пытаются превратить свои учреждения в коммуникативные пространства, куда люди приходят не только читать, но также общаться и заниматься любимыми увлечениями. 

За год библиотеки приняли участие в более чем 500 мероприятиях. Какие-то из них проводили сами, в чем-то оказывали посильную помощь. 

Благодаря инвестиционным проектам библиотечной системе удалось привлечь 420 тыс. грн. За три года инвестиции составили приблизительно 3 млн грн. 

Из городского бюджета библиотекам в минувшем году выделили более 5 млн грн. Но лишь 43 тыс. из этих средств были потрачены на обновление фонда. Основная масса денег пошла на зарплату и коммунальные услуги. 

К главным проблемам Лариса Мамедова отнесла «уравниловку» в зарплате. Например, уборщица и специалист со стажем получают приблизительно одинаково. Разница составляет 200 грн. 

Еще один больной вопрос - состояние библиотечного фонда. На сегодняшний день он равен 370 тыс. экземпляров. Ежегодное обновление не превышает 1,8%, тогда как по нормам должно быть не менее 5%.

- В основном, мы получаем книги от меценатов, из частных библиотек в виде пожертвований. Но это не современная литература, которую хотели бы видеть читатели, - говорит директор. 

8 местных библиотек суммарно имеют 47 компьютеров с выходом в интернет и 10 вай-фай зон. На уровне области - это неплохой результат. Однако, вся оргтехника была приобретена на всевозможные гранты. Город не прикладывал руку и средства к техническому оснащению этих учреждений культуры. 

В следующем году Славянск будет праздновать 100-летие зарождение местной библиотечной системы. Лариса Мамедова выразила надежду, что к этому времени здание центральной библиотеки дождется капитального ремонта. Самые проблемные места - крыша и площадка, на которой расположено здание. 

Городской голова Вадим Лях пообещал летом отремонтировать крышу и выставочный зал. Ремонт площадки должен начаться уже в мае.

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Централизованная библиотечная система Славянска объединяет в себе 8 заведений культуры. Одно из них расположено в Святогорске. В них трудятся 57 человек. Об этом на заседании исполкома рассказала директор ЦБС Лариса Мамедова.

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