«Благоустрій» может приступать к работе

На внеочередном заседании славянского исполкома 25 апреля утвердили устав нового КП «Благоустрій». Это стало последним шагом к тому, чтобы предприятие, формально организованное еще в прошлом году, приступило к работе.

КП «Благоустрій» создано на основе жэка №7. Возглавила новую структуру его бывший директор Галина Юрченко. Штат предприятия составил около 100 человек. Как рассказал заместитель городского головы Андрей Секлецов, в него перешли работники расформированных жэков №1 и №6.

«Благоустрій» займется наведением порядка на территориях города, которые не входят в зону ответственности управляющих компаний или частных предприятий. В его ведении будут скверы, парки, клумбы, зеленые зоны. В дальнейшем, как надеется городской голова Вадим Лях, КП займется также детскими и спортивными площадками, остановочными пунктами и озеленением.

Напомним, что подобное предприятие в Славянске уже было и называлось «Зеленстрой». Его расформировали в начале 2000-х. Тогда штат КП состоял из 120 работников. Вероятно. новое количество набирали, исходя из этих показателей.