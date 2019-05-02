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Фотофакт

Эволюция тротуаров

«Благоустрій» может приступать к работе
2 мая 2019 Просмотров: 55 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Новому КП, среди прочего, поручат заботу о зеленых зонах.

На внеочередном заседании славянского исполкома 25 апреля утвердили устав нового КП «Благоустрій». Это стало последним шагом к тому, чтобы предприятие, формально организованное еще в прошлом году, приступило к работе.

КП «Благоустрій» создано на основе жэка №7. Возглавила новую структуру его бывший директор Галина Юрченко. Штат предприятия составил около 100 человек. Как рассказал заместитель городского головы Андрей Секлецов, в него перешли работники расформированных жэков №1 и №6. 

«Благоустрій» займется наведением порядка на территориях города, которые не входят в зону ответственности управляющих компаний или частных предприятий. В его ведении будут скверы, парки, клумбы, зеленые зоны. В дальнейшем, как надеется городской голова Вадим Лях, КП займется также детскими и спортивными площадками, остановочными пунктами и озеленением.

Напомним, что подобное предприятие в Славянске уже было и называлось «Зеленстрой». Его расформировали в начале 2000-х. Тогда штат КП состоял из 120 работников. Вероятно. новое количество набирали, исходя из этих показателей.

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Комментарии к статье ««Благоустрій» может приступать к работе»

На внеочередном заседании славянского исполкома 25 апреля утвердили устав нового КП «Благоустрій». Это стало последним шагом к тому, чтобы предприятие, формально организованное еще в прошлом году, приступило к работе.

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