Перспективы далекие и близкие: как будут выглядеть зоны рекреации в Славянске

|8 мая 2019
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В Славянске может появиться еще одно озеро. С такой просьбой к городскому руководству обратились жители мкр-на Северный. Озеро существовало в полутора километрах от закрытого полигона ТБО до 1987 года. Потом водоем пересох. Но люди считают, что его можно возродить.
Городской голова Вадим Лях поддержал идею. Тем, более, что подрядчики, которые занимаются рекультивацией полигона, сочли ее технически легко выполнимой.
- Они согласились бесплатно провести земельные работы, которые позволят открыться ключам и наполнить озеро водой. Это была бы обоюдовыгодная сделка, поскольку подрядчикам на финальном этапе понадобится плодородный грунт для полигона. Вполне логично взять его из оврага, где раньше было озеро, - рассказывает градоначальник.
Мэр Славянска уже планировал объявлять конкурс на название нового водоема. Но оказалось, что земля, где находится овраг площадью 15 га, принадлежит Хрестыщенскому сельсовету.
- Это затруднит дело и замедлит решение вопроса. Если бы земля оказалась славянской, мы бы все решили в две сессии. Теперь придется обращаться за разрешением к руководству района, - объясняет Вадим Лях.
Если все сложится удачно, жители густонаселенного микрорайона получат новую зону отдыха. Ее планируют устраивать по всем правилам: пляж, благоустройство, зарыбление.
Проект создания рекреационной зоны на озере Лиман в мкр-не Лесной запущен в работу. По словам городского головы, у объекта уже имеется паспорт. Сейчас устанавливаются границы территории. Следующим этапом станет создание проектно-сметной документации.
- На этом озере мы планируем идти по аналогии с Вейсовым. Поэтому данная зона отдыха должна получиться не хуже, чем проект «У соленых озер», - говорит градоначальник.
Несмотря на то, что даже приблизительные сроки реализации проекта пока не называются, у жителей мкр-нов Артема, Лесной и «Монголии» гораздо больше перспектив, чем у тех, кто живет в Железнодорожном мкр-не.
Ситуация с благоустройством территории вокруг озера Михайловское, выглядит не так радужно. По словам главного эколога Славянска Ларисы Соловей, проблема упирается в создание прибрежно-защитной полосы, которая должна составлять не менее 100 м от воды. В этой зоне находится железнодорожный техникум. Так что паспортизация объекта пока остается под большим вопросом.
В связи со скорым открытием новой рекреационной зоны «У соленых озер» на Вейсовом, городские власти Славянска поинтересовались у жителей, какие бы объекты они хотели видеть в 8 торговых павильонах, установленных на пляже. По этому поводу с 9 по 24 апреля на сайте горсовета проводился электронный опрос. В нем приняли участие 266 человек.
Как рассказала Лариса Соловей, наибольшее число голосов - 67,3% - набрало детское кафе. 48,7% респондентов проголосовали за кафе для взрослых, где будет разрешена продажа пива. Чуть меньшее количество жителей - 46,4% - поддержали идею открытия фаст-фуда. Продажа пляжных товаров набрала 40,7%, массажный павильон - 35,4%, сувенирная лавка - 26,6%, кальянная - 19%.
Кроме готовых вариантов, славянцам предлагали высказывать свои идеи. Как выяснилось, жители хотели бы видеть на Вейсовом прокат пляжного инвентаря, водные аттракционы, детскую анимацию, продуктовый магазин, бювет с водой, киоск с мороженым, кинотеатр под открытым небом, настольный теннис, статуи, фонтан, беседки на воде и даже стрип-бар.
Часть пожеланий касались продажи товаров для забора и хранения лечебной грязи. В связи с этим главный городской эколог напомнила, что грязь в Вейсовом озере - не лечебная. Здесь присутствуют обычные иловые отложения. Лечебными свойствами, по ее словам, обладает грязь в озерах Слепном и Репном.
Со своей стороны мэр признался, что проектом была упущена одна важная деталь. Пляж не снабжен площадкой для спуска на воду людей с инвалидностью. Конструкция с электроподъемником облегчила бы купание для маломобильных граждан. Вадим Лях пообещал, что это упущение будет исправлено с помощью отдельного проекта.
Добавим также, что вход на пляж озера Вейсовое будет бесплатным.
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Комментарии к статье «Перспективы далекие и близкие: как будут выглядеть зоны рекреации в Славянске»
В Славянске может появиться еще одно озеро. С такой просьбой к городскому руководству обратились жители мкр-на Северный. Озеро существовало в полутора километрах от закрытого полигона ТБО до 1987 года. Потом водоем пересох. Но люди считают, что его можно возродить.