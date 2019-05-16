|16 мая 2019
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Нацбанк Украины выпустит памятную монету в честь 375-летия Славянска. Информация об этом появилась на официальном сайте Национального банка Украины, где опубликован план изготовления памятных монет и сувенирной продукции на 2020 год.
Как планируется, монета в честь 375-й годовщины с момента основания города Славянска будет пущена в оборот в августе 2020 года, продолжив тем самым серию «Стародавние города Украины». Номинал монеты – 5 грн, однако, как коллекционный предмет, в продаже она будет стоить дороже. Прогнозируемый тираж изделия составляет 35 тысяч экземпляров. Что будет изображено на аверсе и реверсе, пока неизвестно.
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• Поезд «Константиновка-Одесса» временно изменит маршрут
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• Свитолина выбывает из топ-8, достижение Федерера, уход Феррера
• Чудо на «Энфилде» и подвиг «Тоттенхэма»
• Дзюдоисты Славянска с медалями вернулись из Сум
• ФК «Славянск» минимально уступил ФК «Покровск»
• «Авангард» - чемпион первой лиги по футзалу
8 мая 2019
• Перспективы далекие и близкие: как будут выглядеть зоны рекреации в Славянске
• Сколько Славянск потратит в 2019 году на образование и здравоохранение
• Мэр просит президента запретить игровые автоматы
• За контейнеры для ртутных ламп город пока не отвечает
• Закон об украинском языке предусматривает переходной период
• О бое под Семеновкой сняли документальный фильм
• Славянцы могут стать участниками международного лагеря, не выезжая из города
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Комментарии к статье «Славянск увековечат на 5 гривнях»
Нацбанк Украины выпустит памятную монету в честь 375-летия Славянска. Информация об этом появилась на официальном сайте Национального банка Украины, где опубликован план изготовления памятных монет и сувенирной продукции на 2020 год.