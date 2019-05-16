Славянск увековечат на 5 гривнях

Нацбанк Украины выпустит памятную монету в честь 375-летия Славянска. Информация об этом появилась на официальном сайте Национального банка Украины, где опубликован план изготовления памятных монет и сувенирной продукции на 2020 год.

Как планируется, монета в честь 375-й годовщины с момента основания города Славянска будет пущена в оборот в августе 2020 года, продолжив тем самым серию «Стародавние города Украины». Номинал монеты – 5 грн, однако, как коллекционный предмет, в продаже она будет стоить дороже. Прогнозируемый тираж изделия составляет 35 тысяч экземпляров. Что будет изображено на аверсе и реверсе, пока неизвестно.