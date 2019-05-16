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Фотофакт

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Славянск увековечат на 5 гривнях

Павел Коротенко
16 мая 2019 Просмотров: 471 Нравится: 1 | Не нравится: 0  
В 2017 году НБУ уже использовал тематику Славянска, выпустив в серии «Выдающиеся знаменитости Украины» памятную монету в честь поэта-романтика Михаила Петренко.

Нацбанк Украины выпустит памятную монету в честь 375-летия Славянска. Информация об этом появилась на официальном сайте Национального банка Украины, где опубликован план изготовления памятных монет и сувенирной продукции на 2020 год.

Как планируется, монета в честь 375-й годовщины с момента основания города Славянска будет пущена в оборот в августе 2020 года, продолжив тем самым серию «Стародавние города Украины». Номинал монеты – 5 грн, однако, как коллекционный предмет, в продаже она будет стоить дороже. Прогнозируемый тираж изделия составляет 35 тысяч экземпляров. Что будет изображено на аверсе и реверсе, пока неизвестно.

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Комментарии к статье «Славянск увековечат на 5 гривнях»

Нацбанк Украины выпустит памятную монету в честь 375-летия Славянска. Информация об этом появилась на официальном сайте Национального банка Украины, где опубликован план изготовления памятных монет и сувенирной продукции на 2020 год.

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