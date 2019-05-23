На генплан нужно 7 миллионов

Исходя из сегодняшних цен, создание генерального плана Славянска обойдется в 7 млн грн. Эта работа будет выполняться поэтапно. На июнь нынешнего года запланирован второй этап. С 3 по 28 число ООО «Архизем» выполнят топографо-геодезические исследования. На это из городского бюджета выделен 1 млн грн.

Ранее Славянск уже выделял 700 тыс. на историко-архитектурное планирование. Этот этап оказался самым долгосрочным. Когда план будет готов. потребуется его утверждение и согласование в столице. На это, по подсчетам городского головы, уйдет 2-3 месяца.

- Топографию мы тоже пока делаем лишь частично. Но фирма, по собственной инициативе, обследует всю территорию города. Если потом она вновь выиграет тендер, работы пойдут быстрее, - говорит Вадим Лях.

Отметим, что по факту, генеральный план, действительный до 2030 года в Славянске есть. Но, как утверждают местные власти, он требует настолько серьезной корректировки, что, по сути. речь идет о создании нового документа.