|23 мая 2019
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Исходя из сегодняшних цен, создание генерального плана Славянска обойдется в 7 млн грн. Эта работа будет выполняться поэтапно. На июнь нынешнего года запланирован второй этап. С 3 по 28 число ООО «Архизем» выполнят топографо-геодезические исследования. На это из городского бюджета выделен 1 млн грн.
Ранее Славянск уже выделял 700 тыс. на историко-архитектурное планирование. Этот этап оказался самым долгосрочным. Когда план будет готов. потребуется его утверждение и согласование в столице. На это, по подсчетам городского головы, уйдет 2-3 месяца.
- Топографию мы тоже пока делаем лишь частично. Но фирма, по собственной инициативе, обследует всю территорию города. Если потом она вновь выиграет тендер, работы пойдут быстрее, - говорит Вадим Лях.
Отметим, что по факту, генеральный план, действительный до 2030 года в Славянске есть. Но, как утверждают местные власти, он требует настолько серьезной корректировки, что, по сути. речь идет о создании нового документа.
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• Как в Славянске будут бороться с уличной «рекламой» наркотиков
• В ДТП под Лиманом погиб 5-летний мальчик и его родители
• В Северском Донце чуть не утонул 2-летний малыш
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22 мая 2019
• Яна Киптенко вошла в число призеров Покровского марафона
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Комментарии к статье «На генплан нужно 7 миллионов»
Исходя из сегодняшних цен, создание генерального плана Славянска обойдется в 7 млн грн. Эта работа будет выполняться поэтапно. На июнь нынешнего года запланирован второй этап. С 3 по 28 число ООО «Архизем» выполнят топографо-геодезические исследования. На это из городского бюджета выделен 1 млн грн.