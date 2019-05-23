Выходной для нас - всегда праздник

В субботу и воскресенье будут перекрывать движение транспорта на отрезках двух центральных улиц: на Университетской от магазина «Брусниця» до Васильевской; на Шевченко от площади Соборной до часов, расположенных на перекрестке с Банковской. В этом месте, как рассказал городской голова Вадим Лях, установят сцену, на которой будут выступать музыкальные коллективы.

Планируется, что каждые выходные в городе будет проходить какой-нибудь фестиваль. Первые, по типу джаз-феста, обещает устроить мэр. Потом, по его словам, инициативу должны подхватить общественные организации.

- Это все будет, как «Живая улица» на День Независимости. Иллюминация, выставки картин, мастер-классы, уличная торговля, уютные кафе... Славянск должен превратиться в туристический город. Летом многие приезжают к нам на соленые озера. Пусть им, как и местным жителям, будет, где отдохнуть по вечерам, - говорит градоначальник.

Отметим, что пешеходные зоны по выходным будут существовать до Дня города в сентябре.

Для создания дополнительной красоты мэр провел встречу с предпринимателями, чей бизнес расположен в центре города. Их попросили украсить подоконники и входы в здания цветами в горшках. Это придаст Славянску дополнительный колорит.