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Фотофакт

Традиции и современность

Выходной для нас - всегда праздник

Светлана Вьюниченко
23 мая 2019 Просмотров: 52 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Мэр планирует обустроить пешеходную зону по типу «Живой улицы», которую в Славянске уже традиционно проводят на День города и День независимости.

Начиная с 1 июня, в Славянске по выходным центр города станет пешеходным.

В субботу и воскресенье будут перекрывать движение транспорта на отрезках двух центральных улиц: на Университетской от магазина «Брусниця» до Васильевской; на Шевченко от площади Соборной до часов, расположенных на перекрестке с Банковской. В этом месте, как рассказал городской голова Вадим Лях, установят сцену, на которой будут выступать музыкальные коллективы. 

Планируется, что каждые выходные в городе будет проходить какой-нибудь фестиваль. Первые, по типу джаз-феста, обещает устроить мэр. Потом, по его словам, инициативу должны подхватить общественные организации. 

- Это все будет, как «Живая улица» на День Независимости. Иллюминация, выставки картин, мастер-классы, уличная торговля, уютные кафе... Славянск должен превратиться в туристический город. Летом многие приезжают к нам на  соленые озера. Пусть им, как и местным жителям, будет, где отдохнуть по вечерам, - говорит градоначальник. 

Отметим, что пешеходные зоны по выходным будут существовать до Дня города в сентябре.

Для создания дополнительной красоты мэр провел встречу с предпринимателями, чей бизнес расположен в центре города. Их попросили украсить подоконники и входы в здания цветами в горшках. Это придаст Славянску дополнительный колорит.

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Комментарии к статье «Выходной для нас - всегда праздник»

Начиная с 1 июня, в Славянске по выходным центр города станет пешеходным.

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