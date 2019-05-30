|30 мая 2019
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Стихийная торговля на ул. Льва Толстого приобрела достаточно мощный масштаб. Такой вывод сделал городской голова Славянска Вадим Лях, пройдясь утром 28 мая по отремонтированному тротуару, ведущему к центральному рынку.
- Посмотрел на «бедных бабушек», торгующих мясом, яйцами, тапочками и т. д. По-настоящему, тех, кого загнала судьба в такое положение, среди продавцов - меньшинство. У остальных дневной оборот составляет несколько тысяч гривен. Им товар грузовиками подвозят. Причем, откуда эти товары, кто их проверял, никто не знает, - считает градоначальник.
Поэтому мэр проанонсировал создание специальной городской программы, которая позволила бы продолжить торговлю, но уже в цивилизованных условиях, социально незащищенным категориям граждан.
- Мы создадим на рынке два десятка социальных мест. Пусть бабульки, которые выращивают зелень на огороде, там ее и продают, чтобы заработать копеечку. Они через УСЗН получат своеобразный «патент» на торговлю, а город профинансирует «местовое» рынку. Остальным предложим «на выход». Такого безобразия на улице не будет, - говорит Вадим Лях.
Данная ситуация натолкнула городские власти на создание муниципальной полиции. По мнению мэра, в нее могло бы войти 6-7 человек, которым вменялось бы решение локальных проблем.
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Комментарии к статье «Мэр против торговли на Льва Толстого»
Стихийная торговля на ул. Льва Толстого приобрела достаточно мощный масштаб. Такой вывод сделал городской голова Славянска Вадим Лях, пройдясь утром 28 мая по отремонтированному тротуару, ведущему к центральному рынку.