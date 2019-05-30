Сквер на ул. Батюка не пострадает из-за МАФов

|30 мая 2019
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На состоявшейся 29 мая сессии Славянского горсовета снова остро дискутировался вопрос об утверждении схемы размещения временных сооружений. Чтобы высказать свое мнение на пленарное заседание пришли жители улицы Батюка (на фото).
Как оказалось, за несколько дней до заседания люди начали собирать подписи под требованием не размещать в зеленой зоне объекты частного предпринимательства. Внимание городского руководства привлек тезис о том, что на ул. Батюка, 25 для установки МАФов якобы собираются снести более 140 деревьев. Чтобы пояснить ситуацию, за день до сессии на место выезжал городской голова Вадим Лях, а также представители «земельной» депутатской комиссии и управления архитектуры и градостроительства. Как оказалось, никаких деревьев сносить не нужно.
Перед началом пленарного заседания данная тема обсуждалась более получаса и закончилась тем, что комплексную схему депутаты все же утвердили, исключив из нее спорные объекты. По ним будет проводится дополнительная проработка - с привлечением жителей, предпринимателей и депутатов.
Комментируя ситуацию, Вадим Лях рассказал, что в ближайшее время в Славянске изменится система регулирования взаимоотношений с собственниками временных сооружений. Теперь все они будут «замыкаться» на коммунальном предприятии «Благоустройство», с которым предприниматели будут заключать прямые договора. Поступающая от предпринимателей арендная плата пойдет по целевому назначению – на благоустройство городской территории.
Еще около получаса ушло на обсуждение проблемы жителей общежития на ул. Батюка, 8-А, которые обвиняют городскую власть в нежелании решать конфликт между собственником здания и жильцами. Частичным опровержением такого утверждения стало решение сессии о выделении 80 тыс. грн на установку трансформатора для подачи в общежитие электроэнергии от внешнего источника. Вопрос о возможном выкупе квартир город обязательно изучит, пообещал Вадим Лях.
Перейдя, наконец, к сессионной повестке дня депутатский корпус утвердил несколько новых городских программ, продолжил действие решений об утверждении размеров аренды земельных участков, ставок земельного налога и туристического сбора. Также были внесены изменения в уже действующие программные документы. По ходатайству отдела образования, были перераспределены 220 тыс. грн, необходимые для корректировки проектно-сметной документации по реконструкции детсада на ул. Короленко, 7.
Более 10 проектов были посвящены вопросам коммунальной собственности. Речь в них шла о передаче, приемке и списании различных объектов: многоквартирных домов, в которых создаются ОСМД; выявленных на территории города бесхозных сооружений; отслужившем срок эксплуатации имуществе гороо и КАТП. В этом блоке вопросов депутаты подтвердили согласие принять в коммунальную собственность общежитие на ул. Торговой. 4, принадлежавшего ранее заводу «Славтяжмаш».
Сессия также единогласно поддержала набравшие 250 голосов петиции: о сохранении педагогического лицея, о ремонте дорожного покрытия на ул. Григория Данилевского, об установке детской игровой площадки в районе краеведческого музея и о капитальном ремонте моста через реку Казенный Торец.
Кроме того, в ходе пленарного заседания депутаты утвердили рекомендацию на поступление Вадима Ляха в Национальную академию государственного управления при президенте Украины. По словам мэра, для него это будет уже третье высшее образование.
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На состоявшейся 29 мая сессии Славянского горсовета снова остро дискутировался вопрос об утверждении схемы размещения временных сооружений. Чтобы высказать свое мнение на пленарное заседание пришли жители улицы Батюка (на фото).