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Фотофакт

Семейный фестиваль

Базу олимпийского резерва в Святогорске, похоже, не построят. А вот в Славянске - может быть

Павел Коротенко
6 июня 2019 Просмотров: 168 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Территория, которую город готов предложить под базу олимпийского резерва, насчитыват 70 га.

Проект строительства в Донецкой области спортивной базы олимпийского резерва снова затормозился. На этот раз камнем преткновения стал земельный вопрос.

Сначала "да", потом "нет"

На состоявшейся 31 мая сессии Святогорского горсовета депутатам предстояло согласовать разработку проекта землеотвода для передачи в постоянное пользование  ДонОВГА земельного участка под строительство спортивного комплекса для подготовки олимпийского резерва. Ранее, напомним, этот объект область предлагала построить на месте базы отдыха "Лесная сказка". Однако после острой пикировки с общественностью власти Славянска от такого предложения отказались.

В Святогорске дело пошло дальше. Здесь даже был разработан детальный план территории для земельного участка площадью 20 га. Документ святогорские депутаты утвердили в апреле текущего года, но с тех пор, видимо, что-то пошло не так. По крайней мере, на майской сессии нужного числа голосов за проект землеотвода в депкорпусе не нашлось. "За" проголосовали лишь 7 местных народных избранников. Для позитивного решения не хватило одного голоса.

По информации пресс-службы управления физкультуры и спорта Донецкой облгосадминистрации, теперь областное руководство намерено изучать возможность возведения объекта в Славянске или Лимане.

Позиция Славянска

Городской голова Славянска Вадим Лях пока не знает, является ли новая позиция области «мерой принуждения» Святогорска к согласию. Если же Славянску из департамента физкультруы и спорта поступит интересное предложение, отказываться от него город не намерен.

- Я считаю, что такую возможность упускать нельзя. - говорит мэр. Мы уже подготовили проект земельного участка, где может разместится база олимпийского резерва.

Заместитель городского головы Андрей Рубан, в свою очередь, рассказал, что земля находится в районе бывшего лагеря «Приозерный» в лесной зоне Славкурорта. Для строительства город может предоставить 70 га, хотя в Святогорске объект планировали разместить на участке в 20 га. 

- Эта территория - пустырь. Поэтому здесь не пострадают зеленые насаждения. Причем все коммуникации имеются. А близость к городской инфраструктуре и соленым озерам дает свои неоспоримые преимущества, - считает Андрей Рубан. 

Тарифные разногласия

Как отразится отказ в выделении земли на взаимоотношениях Святогорска с областным руководством, пока неизвестно. А вот со Славянском город-спутник, похоже, вступил в затяжной конфликт. Почвой для него стали тарифы на услугу вывоза ТБО, оказываемую святогорцам КП "АТП 052814". О необходимости их повысить речь зашла еще в ноябре прошлого года. В апреле 2019-го Святогорск уведомили, что если новые тарифы приняты не будут, договор придется расторгнуть. На  заседании 29 мая исполком Святогорского горсовета повышать расценки отказался.

Комментируя тему, городской голова Славянска Вадим Лях сказал, что готов дать соседям еще два с половиной месяца. За это время они могут попытаться решить проблему вывоза ТБО самостоятельно - создав профильное предприятие или заключив договор с кем-либо еще. Такую отсрочку он объяснил желанием изъять тему из ассортимента политических манипуляций в ходе парламентской предвыборной кампании. 

По информации директора КАТП Константина Водопьянова, на разнице в старых и уточненных тарифах по обслуживанию Святогорска предприятие ежемесячно терпит убыток в 50 тыс. грн.

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Комментарии к статье «Базу олимпийского резерва в Святогорске, похоже, не построят. А вот в Славянске - может быть»

Проект строительства в Донецкой области спортивной базы олимпийского резерва снова затормозился. На этот раз камнем преткновения стал земельный вопрос.

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