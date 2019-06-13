В ЦПАУ появился мобильный офис

Практически все услуги, которые предоставляет славянский ЦПАУ, теперь можно получить на дому. С 10 июня в центре предоставления админуслуг заработал мобильный офис.

Как рассказала руководитель учреждения Анна Головаченко, обслуживать на дому специалисты центра будут три категории граждан. К ним относятся инвалиды I группы; граждане, которые в силу состояния здоровья не могут дойти до офиса (например, находятся на лечении в стационаре больницы); жители Славянска старше 80 лет.

Для того, чтобы получить соответствующую услугу, маломобильные граждане должны написать заявление и приложить к нему документы, подтверждающие их состояние. Перечень документов невелик - паспорт; для инвалидов - удостоверение, в котором указана группа инвалидности; для тех, кто находится в стационаре, - справка медучреждения или выписка от лечащего врача.

- Принести документы и заявление в офис могут родственники или просто соседи. Мы формируем очередь на оказание услуги на дому. А потом по телефону связываемся с человеком и согласовываем время нашего посещения, - рассказывает начальник ЦПАУ.

Анна Головаченко обращает внимание, что на дому нельзя оформить загранпаспорт или паспорт гражданина Украины в виде ID-карты. Для этого по-прежнему придется приходить в ЦПАУ, расположенный на пл. Соборной, возле исполкома.