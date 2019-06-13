Туалет в «Шелковичном»: цена вопроса или вопрос достоверности

Несколько дней назад городской голова Славянска пригласил журналистов в центральный парк, чтобы оценить темпы реализации областного проекта. Больше внимания, однако, досталось общественному туалету, построенному на средства городского бюджета.

Как сказал Вадим Лях, критика по поводу этого объекта ему надоела. Он уточнил, что реальная стоимость проекта - 1 млн 60 тыс. грн, а не 1,5 млн, как муссируется в местном сегменте социальных сетей. От авторов такой информации мэр намерен добиваться опровержения - по взаимному согласию или через суд. Что касается потраченных денег, то в 1,06 млн грн, вошли строительные работы, обустройство кессона и подвод водоснабжения от ул. Лозановича, объяснил мэр. Для единственного бесплатного общественного туалета сумма, по его мнению, приемлемая.

От директора парка Олега Заикина журналисты узнали, что объект начал работать 2 мая. Некоторое время экспериментировали с графиком, поскольку сейчас территория достаточно безлюдна. Решили, что до окончания областного проекта реконструкции и официального открытия парка туалет будет работать с 08:00 до 20:00. После открытия - до 23:00. Зимний сезон объект прошел не идеально, кое-что пришлось подштукатурить. Материалы на мелкий косметический ремонт, уверил чиновник, на предприятии имеются. Сушилки, до лучших времен, пришлось демонтировать, поскольку их систематически пытаются украсть.

Осматривая сооружение, Вадим Лях подчеркнул важную деталь - наличие отдельной кабинки для людей с инвалидностью (на фото). Объективно говоря, это действительно является большим плюсом проекта.

Данную тему мэр развил на внеочередной сессии горсовета, где депутаты согласились профинансировать из местного бюджета приобретение модульного туалета для маломобильных граждан. Его планируется установить на пляже озера Вейсовое. Стоимость покупки - 150 тыс. грн. Вариант с переоборудованием для таких целей уже существующего там "ветерана" признали, по словам мэра, нерациональным.