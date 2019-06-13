Пляж на озере Вейсовом: активисты против мэра

Пляж «У соленых озер» на озере Вейсовом - гордость руководства Славянска и лично мэра. До недавнего времени о нем говорили часто и с удовольствием.

Красивая картинка

Подробно рассказывали, какое зонирование будет иметь новое место отдыха, проводили общегородское анкетирование по поводу того, какой бизнес должен развиваться на пляже. Единственной своей недоработкой мэр считал отсутствие устройства для спуска в воду людей с инвалидностью. Городской голова Вадим Лях сетовал: пропустили этот момент в проекте. Но обещал исправить в ближайшее время.

Как оказалось, исправлять на хваленом пляже придется не только данный момент.

Сначала планировалось, что пляж славянцы получат «под елочку» - в декабре 2018 года. Потом заговорили о новом ориентире - к Пасхе 2019-го. К этому времени городские власти стали называть причину задержки - работы, дескать, начались с опозданием. Отдыхающие, «накрученные» местными активистами, не хотели в том году прерывать купальный сезон.

В июне нынешнего года пляж официально еще не открылся. Но на улице стоит жара, и народ - местный и приезжий - потянулся на Вейсовое. Отметился и городской голова Вадим Лях. Он разместил на своей странице в соцсети «Фейсбук» пост, в котором купается в соленом озере. «Много отдыхающих. Обстановка расслабляет», - написал мэр.

Реальность от активистов

Зато местные активисты приехали на Вейсовое не расслабляться. Обойдя с камерой новый пляж, они заметили массу недоработок. Беседки и навесы не укреплены в земле и шатаются, если их тронуть рукой. Волейбольное поле обозначено лишь сеткой. На нем вовсю растет камыш. Ворота на футбольном поле закреплены камнями. Конструкции на детской площадке не забетонированы. Детвора вовсю осваивает опасный объект.

Душевые, установленные возле прибрежной зоны, не имеют стока. Поэтому вода скапливается под ногами. В лужах дети пускают кораблики. В целом, складывается впечатление, что канализация представляет из себя одну сплошную «недоработку». Бетонные кольца рассыпаются под рукой, легко сдвигаются ногами. Вода в колодцах доходит почти до верха.

Завершает идиллию старый туалет. Женское отделение - заколочено. Мужское выполнено в лучших традициях советских времен.

Еще один объект, попавший в камеру активистов - стоянка для машин. Через свежеположенный асфальт на ней пробивается камыш. Единственным монументальным строением выглядят киоски, в которых будет вестись торговля сопутствующим товаром, откроются кафе и массажный салон.

Слово градоначальнику

Этот ролик в местных соцсетях набрал больше просмотров, чем фото мэра. Вадим Лях даже собрал срочный брифинг, чтобы донести через прессу до общественности свое видение проблемы. Правда, побывать на брифинге удалось не всем местным СМИ. Надо полагать, он был настолько срочным, что некоторые средства информации на него просто не успели, а кого-то, судя по всему, «забыли пригласить».

На брифинге мэр сделал акцент на том, что пляж еще не сдан в эксплуатацию. И следовательно, активисты «поспешили с проверкой». По словам Вадима Ляха, работы выполнены на 80%. Подрядчикам еще предстоит освоить 1 млн грн (из 17 млн, выделенных ГФРР - прим. ред.)

- Не нужно спекулировать на теме. Старый туалет будет либо снесен, либо переделан на туалет для людей с инвалидностью. Также для них на пляже появится специальный поддон, дорожка и выход из воды. А на следующий год - сделаем электроподъемник. На пляже уже сейчас работают спасатели, уборщики, сторож, хотя объект, повторюсь, не открыт, - говорит городской голова.

Ждем официального открытия

Тем не менее, визит активистов принес явные результаты. Как рассказали отдыхающие, уже на следующий день после «выхода в эфир» на пляже появились биотуалеты. Стали проводиться работы по закреплению конструкций.

Тема была продолжена на пресс-конференции. Вадим Лях признал, что претензии к проектировщикам есть. Правда, пока не определено, в каком объеме. Осталось непонятно, как могли не укрепить детскую площадку и за чей счет будут устраняться недоработки.

Комментарии последовали по ситуации со стоком воды из душа и автостоянкой.

- Поскольку здесь близко грунтовые воды, и вода не уходит в землю, решено перенести душевые ближе к озеру. Человек вышел из воды, обмыл с себя соль, и пошел. Он же не использует моющие средства, поэтому, ничего страшного, - считает градоначальник.

Что касается асфальта на стоянке для автотранспорта, по словам мэра, его уложили с соблюдением всех норм. Но камыш оказался коварным растением. Его особенности роста, «как у бамбука», проектанты не учли.

Официально пляж обещают открыть в конце июня-начале июля. Он будет бесплатным и гораздо более комфортабельным, чем раньше. Уровень его безопасности и соответствия принятым стандартам покажет время.