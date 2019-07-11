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Фотофакт

Славянск - это Украина

На Привокзальной площади появится новая зеленая зона

Светлана Вьюниченко
11 июля 2019 Просмотров: 62 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Участок возле остановки «Железнодорожный вокзал» часто вызывал недовольство жителей горожан и гостей Славянска. В непогоду этот отрезок территории превращался в одну большую лужу. Поэтому вокзал - лицо города встречал всех с «подмоченной репутацией».

Нынешнюю осень Привокзальная площадь встретит в обновленном виде. Сейчас здесь идет укладка ФЭМ-плитки и разбивка клумб. По словам городских властей, придется поднять земельный участок на несколько десятков сантиметров, чтобы вода не скапливалась.

Окончание работ намечено на август. Однако сейчас они вновь вызывают недовольство славянцев. Люди жалуются, что дорога стала непроходимой для маломобильных граждан.

Местные власти просят с пониманием отнестись к ситуации и пережить временные неудобства.

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Комментарии к статье «На Привокзальной площади появится новая зеленая зона»

Участок возле остановки «Железнодорожный вокзал» часто вызывал недовольство жителей горожан и гостей Славянска. В непогоду этот отрезок территории превращался в одну большую лужу. Поэтому вокзал - лицо города встречал всех с «подмоченной репутацией».

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